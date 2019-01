Manchester | accoltella 3 persone alla stazione | arrestato “Ha gridato Allah”

ilfattoquotidiano

: Manchester, accoltella tre persone in stazione - Agenzia_Ansa : Manchester, accoltella tre persone in stazione - MediasetTgcom24 : Manchester, uomo accoltella passanti e poliziotto: arrestato #manchester - eziomauro : Regno Unito, un uomo accoltella tre persone alla stazione di Manchester Victoria -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Hato treVictoria Station, prima di essere. E’ accaduto nella serata di ieriferroviaria di, dove un uomo è statocon l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto raccontato da un testimone al sito delEvening News, avrebbeh”. Le indagini sono condotte dall’antiterrorismo, ma al momento alcuna conferma che l’aggressione possa avere una matrice terroristica.La telefonataPolizia dei trasporti è arrivata poco prima delle 21. Poco prima un poliziotto, un uomo e una donna intorno ai 50 anni erano statiti. Entrambi, ha spiegato la Polizia in un comunicato, sono stati portati in ospedale: la signora aveva ferite al viso e all’addome, l’uomo all’addome. Le loro condizioni sono state descritte come gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. ...