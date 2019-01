Maltempo - Coldiretti : allarme gelo per verdure e ortaggi : Il calo termico accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo: Coldiretti lancia l’allarme per lo sbalzo termico improvviso. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture che sono impreparate di fronte al drastico ed improvviso calo della colonnina di mercurio. Nelle produzioni orticole di pieno campo, con temperature a lungo ...

Maltempo - Coldiretti : blackout nelle stalle terremotate : Il blackout elettrico manda in tilt aziende agricole e stalle nelle aree terremotate che hanno bisogno dell’elettricità per la conservazione degli alimenti, la mungitura degli animali e il funzionamento delle linee di distribuzione. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla sospensione dell’energia elettrica a causa di guasti alla rete provocati dalla neve nelle campagne di San Severino marche nell’area del cratere. Una situazione che – ...

Maltempo : anche i trattori Coldiretti mobilitati come spalaneve : anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo: lo riferisce la stessa associazione in riferimento all’ondata di Maltempo che attraversa la penisola con neve e gelo. I mezzi agricoli sono al lavoro – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e ...

Maltempo - Coldiretti : “Sos gelo per verdure e ortaggi” : Con il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi coltivati all’aperto. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per lo sbalzo termico improvviso che ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i seri danni per le colture nei campi che ...

Natale - Coldiretti : domani e domenica in vendita gli abeti dai boschi distrutti dal Maltempo : Ultima opportunità per portare a casa gli alberi di Natale della solidarietà ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del Nord-Est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 ottobre. L’iniziativa fino ad esaurimento scorte è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti ...

Maltempo - Coldiretti : “La Puglia fuori dal decreto calamità” : “La Puglia è fuori dal decreto per le calamità 2018, serve un pressing urgente al Senato per far rientrare le aziende olivicole pugliesi colpite dalle gelate di febbraio e marzo scorsi”. Lo sostiene Coldiretti Puglia in una nota commentando il decreto firmato dal Ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di Solidarietà nazionale. “Abbiamo ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : violenta e improvvisa grandinata - imbiancati i campi : Una grandinata improvvisa e violenta ha colpito l’area da Polignano a Fasano, compresa Monopoli, causata dal forte e repentino abbassamento della temperatura, accompagnato da gelate che mettono a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e richiedono un maggiore riscaldamento delle serre: è l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia. Nelle produzioni orticole di pieno campo, con temperature sotto lo zero sono a rischio le ...

Maltempo Calabria - Coldiretti : “Venti impetuosi - in ginocchio il comparto del bergamotto” : “Venti impetuosi persistenti nella giornata del 9 dicembre e mattina del 10 dicembre, hanno interessato particolarmente le aree della fascia jonica nella provincia di Reggio Calabria mettendo in ginocchio il comparto del bergamotto“: lo rende noto Coldiretti regionale, i cui uffici tecnici hanno già avviato sul territorio i sopralluoghi e contatti per stabilire l’entità del danno. “Gli eventi si sono fortemente manifestati nei ...

Natale - Coldiretti : è corsa all’acquisto degli abeti abbattuti dal Maltempo : corsa all’acquisto degli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite: l’iniziativa è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti lo scorso 29 Ottobre e nella loro vendita nei mercati di ...

Maltempo - Coldiretti Oristano : “Indispensabili le assegnazioni supplementari del gasolio” : Protesta di Coldiretti per la mancata assegnazione supplementare di gasolio agricolo dopo il Maltempo e le abbondanti piogge del mese di ottobre che hanno messo in ginocchio il settore agricolo. “Siamo fortemente preoccupati – spiega il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru – in quanto a distanza di un mese circa dalla richiesta presentata da Coldiretti Sardegna alla Regione, ad oggi ancora nessuna risposta è ...

Maltempo - Coldiretti Oristano : “Indispensabili le assegnazioni supplementari del gasolio” : Protesta di Coldiretti per la mancata assegnazione supplementare di gasolio agricolo dopo il Maltempo e le abbondanti piogge del mese di ottobre che hanno messo in ginocchio il settore agricolo. “Siamo fortemente preoccupati – spiega il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru – in quanto a distanza di un mese circa dalla richiesta presentata da Coldiretti Sardegna alla Regione, ad oggi ancora nessuna risposta è ...

Maltempo e inflazione - Coldiretti : tromba d’aria anche sul carrello della spesa : A spingere il carrello della spesa sono gli effetti devastanti del Maltempo di novembre che ha decimato le coltivazioni e favorito il rincaro dei prezzi con ben 41 trombe d’aria, il 128% in più dello scorso anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’aumento dell’inflazione a novembre sulla base dei dati Istat. Alluvioni e bombe d’acqua, oltre al forte vento ed alle temperature elevate in modo anomalo per il periodo, hanno danneggiato ...

Maltempo - danni nel Cosentino : Coldiretti lancia “regala una pecora” : “La rottura degli argini del fiume Crati, nel Cosentino, e la sua esondazione che ha colpito centinaia di ettari di agrumeti pregiati in piena raccolta, la morte di interi greggi di pecore e ancora decine di sfollati e danni alle abitazioni delle famiglie rurali rappresenta un ulteriore e preciso segnale che deve andare decisamente verso immediate misure di prevenzione non piu’ rinviabili”. La Coldiretti Calabria in una ...

Maltempo - Coldiretti : “Nel Salento gravi danni all’agricoltura” : Il Maltempo che in queste ore sta interessando il Salento, secondo Coldiretti Puglia, ha gia’ causato gravi danni, sia pure ancora non quantificabili, all’agricoltura. La violenta tromba d’aria abbattutasi nella zona di Tricase ha sradicato alberi e danneggiato strutture agricole, mentre i campi sono stata allagati dalla pioggia torrenziale accompagnata da forti grandinate. Per Coldiretti si tratta della dodicesima tromba ...