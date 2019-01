Malan Forza Italia | ' Espulsioni confermano natura totalitaria del Movimento 5 Stelle'

Blastingnews

(Di martedì 1 gennaio 2019) Nella giornata di ieri è giunta puntualmente la doccia fredda per alcuni parlamentari del. Infatti costoro, rispettivamente due esponenti del Parlamentono e due europarlamentari, hanno incassato il ben servito da parte dei vertici del progetto politico ideato da Beppe Grillo, per aver violato più volte alcuni dei principi fondamentali contenuti all'interno dello Statuto del M5S. Su questa faccenda si è voluto esprimere il vice capogruppo vicario dei senatori di, Lucio: "Nelc'è assenza di democrazia interna" L'esponente forzista infatti ha dichiarato che questa presa di posizione da parte dei probiviri nei confronti di questi parlamentari confermerebbe laantidemocratica edi quel. Per il senatore, nel M5S non esisterebbe democrazia e gli ordini che vengono imposti dai capi devono ...