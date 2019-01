M5s | il ritorno di Di Battista foto con Di Maio e il figlio ' Sarà l anno dei tagli agli

Alessandro Di Battista - il ritorno e la voce che sconvolge il M5s : 'Così farà fallire Luigi Di Maio' : Torna Alessandro Di Battista , il grillino pasionario, l'alter-ego del 'mite' Luigi Di Maio . Un ritorno pesante, per gli equilibri grillini: come digerirà il governo gialloverde il fatto che lo ...

Alessandro Di Battista - il ritorno e la voce che sconvolge il M5s : "Così farà fallire Luigi Di Maio" : Torna Alessandro Di Battista, il grillino pasionario, l'alter-ego del "mite" Luigi Di Maio. Un ritorno pesante, per gli equilibri grillini: come digerirà il governo gialloverde il fatto che lo scalmanato abbia finito di oziare in Sudamerica per "assistere" a ciò che sta accadendo da vicino? Lo scopr

Obbligo del ritorno in rimessa e limitazioni al territorio provinciale : perché gli Ncc hanno "assediato" il Palazzo M5s-Lega : Il tentativo di risolvere in pochi giorni una questione che dal 2008 viene rinviata di anno in anno si è infine rivelata un azzardo. Così è esplosa la protesta di centinaia di Ncc: per tutta la giornata alcune centinaia di autisti di veicoli a noleggio hanno manifestato a Roma arrivando a "circondare" la sede del Senato, Palazzo Madama, per protestare contro il Governo. Una bandiera del Movimento 5 Stelle, al grido di ...

SCENARIO/ M5s - la scommessa con Fico e Di Battista per il ritorno al voto - IlSussidiario.net : Se si dovesse tornare al voto non sarebbe facile per M5s riconquistare lo stesso consenso ricevuto a marzo. Toccherebbe agli "esclusi" provarci

Il ritorno di Serena Dandini in tv : «M5s-Lega? Ormai non mi spaventa più nulla» : La pupa e il secchioneMusic FarmChi vuol essere milionario?La TalpaLa FattoriaPortobelloLa Tv delle RagazzeLa Ruota della FortunaSarabandaKaraokeScommettiamo che?FuroreLa CorridaEra il 2011 quando Serena Dandini faceva la sua ultima apparizione in Rai, sul divano di Parla con me. A distanza di sette anni, la conduttrice e autrice che ha segnato la storia della televisione con La tv delle ragazze, Avanzi, L’ottavo nano e Parla con me ritorna a ...

Province - la Lega prepara il ritorno in grande stile. M5s contrario : L'«election day» delle Province, che chiama alle urne sindaci e consiglieri dei territori per rinnovare 27 consigli provinciali e 47 presidenti, è solo il primo passo per un ritorno delle Province che si annuncia in grande stile, dopo anni di limbo prodotto dal tentativo di abolirle cancellato dal referendum del 4 dicembre. Sul tema si annuncia un duro scontro M5S-Lega dopo le «manine», i condoni e i maldipancia sulla sicurezza... ...

Province - la Lega prepara il ritorno in grande stile. M5s contrario : Un blitz rischioso soprattutto per i Cinque Stelle, dopo anni di lotta dichiarata a ogni forma di «costo della politica». Ma fondamentale per la Lega, che negli enti locali ha le sue radici ...