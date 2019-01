M5s | espulso De Falco e altri tre Lui | “Incostituzionale” Di Maio | nessuno è

De Falco espulso dal M5s “è sbagliato e incostituzionale” - Di Maio : “tutti importanti - nessuno indispensabile” : “Non me l’aspettavo, si tratta di un provvedimento abnorme e incostituzionale”. E’ quanto dichiarato all’AdnKronos il senatore dei Cinque Stelle Gregorio De Falco, commentando la sua espulsione decisa dai probiviri del partito. “Speravo – spiega – che restasse vivo uno spazio democratico nel Movimento, che per suo statuto deve essere ispirato al metodo democratico”. “Si tratta di un ...

M5s - De Falco : espulso?E'incostituzionale : 18.50 "Spero che il Movimento in autotutela corregga questo grave errore perché è un provvedimento sbagliato nel merito, incostituzionale e sanziona l'espressione di opinione e di voto in contrasto con le tutele prestate ai parlamentari dall'articolo 68". Così il senatore Gregorio De Falco, sulla sua espulsione dal Movimento 5 Stelle. "L'espulsione è un segno di enorme debolezza e di scarsa cultura democratica", afferma ancora. E precisa di ...

«Io - primo espulso della storia M5s. Ci credevo - che delusione...» : «Nel 2012 fui il primo espulso della storia del Movimento 5 Stelle. Oggi, a distanza di sei anni, vedo un'altra raffica di eletti in parlamento cacciati , qui l'articolo sull'espulsione del senatore ...

M5s ha espulso quattro dissidenti | Foto |Di Maio : fuori chi non rispetta il contratto : Per "tutelare la comunità del Movimento 5 stelle", il collegio dei Probiviri grillini ha espulso i senatori De Falco e De Bonis e gli eurodeputati Moi e Valli. Sugli altri due dissidenti (Nugnes e Fattori) "i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti". La risposta non si è fatta attendere...

Il senatore Gregorio De Falco espulso dal M5s - via anche De Bonis - Moi e Valli - : Roma, 31 dic., askanews, - Il M5S espelle i senatori De Falco e De Bonis e gli eurodeputati Moi e Valli. E' quanto ha deciso il collegio dei probiviri del movimento. A fronte di comportamenti contrari ...

M5s ha espulso i senatori De Falco e De Bonis e due eurodeputati : Il Movimento 5 stelle ha espulso i senatori dissidenti Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, insieme ai due eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. Nessuna sanzione per i senatori 5 stelle Matteo Mantero e Virginia La Mura, per i quali "i procedimenti disciplinari sono stati archiviati". Mentre nei confronti di Elena Fattori e Paola Nugnes "i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti". Lo rende noto il collegio dei probi ...

Corleone al centrodestra. Vince il sindaco Nicolosi. Pascucci : "Sarò espulso dal M5s" : Dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, Corleone volta pagina. Si conferma al 55,85% il risultato definitivo del neo sindaco Nicolò Nicolosi, espressione del centrodestra, già deputato e assessore regionale e parlamentare nazionale. Ha ottenuto 3587 preferenze su 6423 voti validi. Nicolosi, a capo della lista Nuova luce, che ha avuto il 58,28%, già sindaco del grosso comune del Palermitano tra il 2002 e il 2007, parla di ...

Di Maio intransigente sul candidato sindaco M5s di Corleone : 'Va espulso' : Il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio mostra assoluta intransigenza nei confronti del candidato sindaco di Corleone per il Movimento, Maurizio Pascucci. Tutto è accaduto ieri, nel giro di poche ore. Il leader pentastellato ha appreso, leggendo le news sul proprio cellulare, dell'esistenza di una foto in cui Pascucci è ritratto insieme al nipote del boss Bernardo Provenzano e, fatto forse ancora più grave, di sue dichiarazioni in merito ...

Candidato M5s in foto con un nipote di Provenzano Di Maio : «Va espulso» Video : Il vicepremier diserta un comizio in Sicialia in vista delle elezioni: «Lo Stato non deve avvicinarsi ai mafiosi». Il Candidato Maurizio Pascucci: «foto concordata con il meetup del movimento.