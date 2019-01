L’uomo del giorno – Salvatore Schillaci | protagonista con la Nazionale

L’uomo del giorno – Alex Ferguson - uno dei più grandi allenatori di sempre : Sir Alex Ferguson, nome completo Alexander Chapman Ferguson è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante. È considerato uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, nonché uno dei manager più carismatici e influenti della storia. Con il Manchester United ha conquistato due Champions League, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale, una Coppa del mondo per club, tredici ...

Preghiera laica - delL’uomo buono. Appello a Dio - per l’anno nuovo : Dio, per l'anno nuovo, vorrei finissero i combattimenti, si perdessero i richiami di guerra e l'oratoria di questa epoca poco chiara, confusa tra la pazienza degli uomini e il puntiglio dell'ingiustizia. Che tutta la ferratura nella bocca degli uomini crudeli non avesse più acustica, fremito, sintonia; che ogni parola fosse una spia della loro soffocazione.Vorrei si perdessero, alla prima pena, i cuori freddi e torbidi che ci aspettano e ...

Ciclismo - Gianni Moscon “Sarò L’uomo di punta della Sky nelle classiche. Al Giro d’Italia 2019 vorrò testarmi e proverò a tenere duro” : Il 2018 ha rappresentato una delle annate più negative per il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si poggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riuscite a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando dei forti limiti fisici e caratteriali, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour de France, con la caduta sull’Alpe d’Huez ...

L’uomo del giorno – Emerson - grande protagonista con la Juventus : Emerson Ferreira da Rosa, noto come Emerson, è un ex calciatore brasiliano con passaporto tedesco e italiano, di ruolo centrocampista. Soprannominato il “puma” per i suoi movimenti felini nel catturare la palla, grande esperienza internazionale, ha indossato le maglie di Bayer Leverkusen, Roma, Juventus, Real Madrid e Milan oltre che con la Nazionale brasiliana. La Roma lo ha acquistato nell’estate del 2000 per 22 milioni ...

Quel Natale del 1968 quando L’uomo sfiorò la Luna per la prima volta : Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Il Natale in orbita del 1968Chi ha memoria cinematografica ricorda il nome di Jim Lovell con il volto di Tom Hanks nel film Apollo 13. Era il capitano di Quella missione, ma non era la prima volta ...

Il Tar del Lazio restituisce la scorta al Capitano Ultimo - L’uomo che arrestò Totò Riina : Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che catturò Totò Riina nel 1993, potrà nuovamente beneficiare di un servizio di scorta: ieri ignoti avevano dato fuoco a un'auto rubata di fronte alla sua abitazione. Un gesto interpretato come un'intimidazione mafiosa.Continua a leggere

L’uomo del giorno – Franck Kessié - muscoli per il centrocampo del Milan : Franck Yannick Kessié è un calciatore ivoriano, centrocampista del Milan e della nazionale ivoriana. Il suo ruolo inizialmente era difensore centrale, ruolo per il quale era stato acquistato dall’Atalanta e quindi girato al Cesena, anche se poi a causa di alcune defezioni l’allenatore del Cesena, Drago, ad un certo punto della stagione ha deciso di schierarlo come centrocampista difensivo davanti alla difesa. È dotato di grande fisicità ...

L’uomo del giorno – Gianluca Pagliuca - protagonista con la maglia dell’Inter : Gianluca Pagliuca è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. Ha trascorso le annate più brillanti della propria carriera con le maglie di Sampdoria e Inter: con il club blucerchiato ha conquistato tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, uno scudetto e una Supercoppa italiana, mentre con i nerazzurri ha vinto una Coppa UEFA. Successivamente si è ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Engelberg 2018 : Ryoyu Kobayashi si conferma L’uomo da battere - Piotr Zyla e Kamil Stoch gli unici avversari credibili : Quarta tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile che si è disputata ad Engelberg, in Svizzera, su trampolino HS 140. Le due gare in programma hanno visto il successo del tedesco Karl Geiger in gara-1 e del nipponico Ryoyu Kobayashi in gara-2, con il polacco Piotr Zyla sempre in seconda piazza per accorciare leggermente le distanze nella classifica generale. Il leader della Coppa del Mondo ha infatti commesso un piccolo ...

Springsteen on Broadway è il disco delL’uomo prima dell’artista - la recensione del nuovo album del Boss : Ascoltare Springsteen on Broadway è un raccoglimento quasi ludico, simile a quella versione di The cat came back che Fred Penner incise insieme ai bambini nel 1992, e che divenne una chicca per chiunque non conoscesse ancora la filastrocca, tanto da diventare il tema di uno spot. The cat came back, però, era una canzone dell'800 e ancora non c'erano bicchieri di birra customizzati sul pavimento e chitarre acustiche poggiate di fianco al ...

Muore cadendo dalla moto delL’uomo appena conosciuto in chat : lui la abbandona in autostrada : E' accaduto in Florida, dove una ragazza di 33 anni è morta dopo il primo appuntamento con un uomo conosciuto in chat.Continua a leggere

Attentato Strasburgo - caccia alL’uomo nella notte. La polizia setaccia le strade in cerca del killer : Momenti concitati nella notte dopo l’Attentato che ha sconvolto i mercatini di Natale di Strasburgo. Centinaia di agenti di polizia si sono messi sulle tracce del killer (un ventinovenne radicalizzato) che ha ucciso 3 persone e ne ha ferite 12, dandosi poi alla fuga. L'articolo Attentato Strasburgo, caccia all’uomo nella notte. La polizia setaccia le strade in cerca del killer proviene da Il Fatto Quotidiano.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 dicembre : Gli investigatori sospettano che L’uomo d’affari - vicino al Giglio magico - avrebbe pagato il catering per l’appuntamento elettorale dell’ex ministro : La finanza Finanziamenti a Padoan, la Gdf: “Bisogna indagare” Un incontro elettorale sarebbe avvenuto col contributo dell’imprenditore Moretti, vicino al Giglio magico e poi arrestato di Antonio Massari L’Imbecille Globale di Marco Travaglio Jean-Paul Fitoussi, rileggendosi, s’è spaventato dell’aggettivo usato nell’intervista ad Antonello Caporale per definire Emmanuel Macron: “imbecille”. Ma, per quanti sforzi facciamo, non riusciamo a ...

Lo show di Beyoncé al matrimonio di Isha Ambani - la figlia delL’uomo più ricco dell’India (video) : Beyoncé al matrimonio di Isha Ambani, la figlia dell’uomo più ricco dell’India, per uno show esclusivo alla festa pre nozze. L’artista americana si è esibita in occasione del matrimonio della figlia di Mukesh, l’uomo più ricco dell’India, e ha pubblicato alcuni post sul suo profilo ufficiale di instagram con foto e video dello show, condividendo con il pubblico alcuni momenti della serata. Vestita con abiti ispirati alla tradizione ...