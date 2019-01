Luigi Di Maio | il sondaggio BidiMedia affonda il M5s | ' crollo di Capodanno' | perde 3

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori lo minaccia : "Cosa succede si mi espelli dal M5s" : Non è stata ancora espulsa, Elena Fattori, ma sulla sua testa pende ancora la spada di Damocle dei probiviri del M5s che il 31 dicembre hanno espulso Gregorio De Falco e altri tre "dissidenti" grillini. "Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Luigi Di Maio dice che nessuno è indispensabil

Luigi Di Maio - la ribelle Elena Fattori lo minaccia : 'Cosa succede si mi espelli dal M5s' : Se verrà espulsa, giura, farà ricorso: 'Il Movimento 5 stelle è la mia casa politica e ho ancora tante battaglie da portare avanti. Quindi se decidono di espellermi mi rivolgerò al mio avvocato e mi ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in Trentino per il 2019 - "l'anno del taglio agli stipendi dei parlamentari" : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista trascorrono insieme il Capodanno, una foto pubblicata dal capo politico dei 5 Stelle sui social li ritrae insieme ad Andrea, il figlio dell'ex deputato che è tornato in Italia dopo diversi mesi trascorsi in Sudamerica. Gli auguri e un messaggio breve sul nuovo anno, in attesa del discorso che i due pronunceranno in giornata. "Sarà l'anno in cui vi regaleremo una bella legge che taglia gli ...

Oroscopo 2019 - Marco Pesatori a Libero : 'Luigi Di Maio avrà Saturno contro' : È un' anomalia tutta italiana? 'Sì, d' altronde siamo tra gli ultimi Paesi al mondo per cultura: figuriamoci se si contempla l' idea di una cattedra universitaria in astrologia! Eppure ad Harvard e a ...

Luigi Di Maio - voce bomba nel M5s : 'Disposti a cancellare tutto' - il piano B contro Matteo Salvini : La regola voluta a suo tempo da Gianroberto Casaleggio , e difesa oggi dal figlio Davide, , è il ragionamento di Di Maio secondo quanto riporta la Stampa , 'è una zavorra in politica, perché ti ...

Luigi Di Maio : “Chi non sostiene contratto di governo è fuori da M5s - nessuno è indispensabile” : Luigi Di Maio commenta su Twitter la decisione di espellere 4 parlamentari dal Movimento 5 Stelle: "Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal MoVimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto".Continua a leggere

M5s - Luigi Di Maio caccia il senatore Gregorio De Falco e altri 3 parlamentari : terremoto grillino : Di nuovo tempo di espulsioni nel M5s. I probiviri del Movimento 5 stelle hanno annunciato la cacciata dei senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e degli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. perché hanno "violato il codice etico e lo statuto del Movimento". Solo un richiamo per il senatore L

Luigi Di Maio esclude il rimpasto - "nessuna ipotesi". Di Battista in campo per le Europee : Luigi Di Maio prova a spegnere la ridda di ipotesi sul rimpasto di Governo, alimentate da una dichiarazione improvvida di Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno. Proprio in quell'occasione, davanti ai media, il premier non aveva escluso l'ipotesi, salvo poi correggere il tiro subito dopo allontanando lo scenario del rimpasto dall'attualità politica. Un rimpasto è stato negato anche da Matteo Salvini. Ma le ...

Manovra - i 10 assenti al voto alla Camera. Il 'ministro' Lorenzo Fioramonti pugnala Luigi Di Maio : La Manovra è legge, ma alla Camera mancano all'appello 35 voti tra Lega e M5s . Sono stati 313 sì a Montecitorio, rispetto a una maggioranza teorica di 352 deputati. Soprattutto, verbali alla mano, ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sfrattati - colpo di mano di Grillo : M5s - comanda ancora lui? : Alla fine, almeno a Capodanno, comanda sempre Beppe Grillo. Sarà il guru e fondatore del M5s, con il suo Discorso all'umanità giunto alla ventesima edizione, a "salutare" il popolo grillino a San Silvestro, con il messaggio social contrapposto a quello istituzionale del presidente Sergio Mattarella

Luigi Di Maio tradito da Casaleggio : 'Siete impazziti?' - il retroscena sulla guerra interna al M5s : tradito: Luigi Di Maio , forse per la prima volta, si ribella alla 'macchina' di Davide Casaleggio . Il post sul Blog delle Stelle , sito ufficiale del M5s , sul 'complotto dei poteri forti' contro il ...

Luigi Di Maio tradito da Casaleggio : "Siete impazziti?" - il retroscena sulla guerra interna al M5s : tradito: Luigi Di Maio, forse per la prima volta, si ribella alla "macchina" di Davide Casaleggio. Il post sul Blog delle Stelle (sito ufficiale del M5s) sul "complotto dei poteri forti" contro il governo e il "terrorismo mediatico" che metterebbe "a rischio la democrazia come mai negli ultimi 70 an

Luigi Di Maio umiliato a suon di cartelli da Laura Boldrini : che brutta fine per il grillino : Luigi Di Maio riesce nell'impresa di farsi ridicolizzare da Laura Boldrini. La fu presidenta della Camera, infatti, ha postato su Facebook un video in cui spiega con alcuni cartelli scritti a mano che cosa ne pensa della manovra. Ovviamente nulla di buono. La Boldrinova cita Bob Dylan nel video di S

Luigi Di Maio - il tragico futuro di un capocomico : cosa gli accadrà nei prossimi mesi : Se non fosse per la complicata situazione in cui il governo gialloverde sta spingendo l' Italia, ci sarebbe da sbellicarsi dal ridere. Non perché contenti di assistere al declino di un Paese che fino ...