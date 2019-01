L' Italia del 2019? Preferisce internet al sesso

Sci alpino - City Event Oslo 2019 : il tabellone del Parallelo e gli accoppiamenti degli Italiani. Programma - orari e tv : Oggi martedì 1° gennaio si disputa il City Event di Oslo, slalom Parallelo valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla neve della capitale norvegese gareggeranno entrambi i sessi, sono previsti scontri a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale, si gareggerà sempre sulle due manche. Al femminile la grande favorita è Mikaela Shiffrin che esordirà contro la norvegese Mowinckel e che sembra essere indirizzata verso una ...

Il primo nato del 2019 in Italia : Appena un secondo dopo la mezzanotte il primo nato del 2019 a Potenza. Il piccolo Michele Lelario è venuto alla luce nell'ospedale "San Carlo" con un parto spontaneo allo scoccare dell'anno nuovo. Il bimbo, figlio di genitori potentini, pesa 4 chilogrammi e misura 50 centimetri. Le sue condizioni sono buone.

Italia - un 2019 di grande sport : la sfida delle qualificazioni olimpiche - i sogni invernali e l’incognita dei motori : 1° gennaio 2019, l’alba di un nuovo anno sportivo. Sarà una stagione preolimpica, dunque entreranno nel vivo le delicate qualificazioni verso Tokyo 2020. L’Italia dovrà farsi trovare pronta: in molte discipline, come sappiamo, è molto più arduo approdare ai Giochi che poi vincere una medaglia (pensiamo ad esempio a taekwondo e karate). Di fatto il bottino nel Sol Levante dipenderà in buona parte da quanto accadrà nei prossimi ...

Mattarella : “Il modello di vita dell’Italia non è quello degli ultras” : “Lo sport è un’altra cosa” Ci sono stati anche gli ultras nel tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella si è brevemente soffermato sui recenti episodi di violenza: sulla morte dell’ultrà di estrema destra ucciso da una o due auto nel corso dell’agguato teso dagli interisti ai napoletani e anche sugli episodi di razzismo all’interno degli stadi. “Il modello di vita ...

Mattarella - il messaggio agli Italiani di fine anno : il testo integrale del discorso del Presidente : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Un Ponte nuovo per il 2019 - questo l'Augurio del Cardinale Angelo Bagnasco a Genova e all'Italia : Intervista in esclusiva all'Arcivescovo di Genova. Ponte Morandi, Europa, migranti, Africa: tanti i temi toccati dall'alto prelato -

IN TIME - Italia 1/ Streaming video del film con Justin Timberlake e Amanda Seyfried - oggi - 31 dicembre 2018 - : In TIME, la trama e il cast del film fantascientifico in onda su ITALIA 1 oggi, lunedì 31 dicembre 2018 con Justin Timberlake.

Dal papà di Renzi a Conte premier - da Junker al figlio di TheFerragnez : è stato l'anno più pazzo della politica Italiana : È stato l'anno del grande veto di Sergio Mattarella sul grande vecchio Paolo Savona, designato all'Economia. Savona però è entrato nel governo lo stesso, immortalato in quella meravigliosa vignetta ...

Pedaggi - domani gli aumenti sul 10% delle autostrade Italiane : Un anno di cambiamenti. Il 2019 che verrà porterà con sé anche novità importanti sul settore autostradale, non solo per gli automobilisti delle tratte A24 e A25. Il ministro Danilo Toninelli, infatti, ha annunciato su Facebook di aver firmato i decreti grazie ai quali con l'anno nuovo "non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei Pedaggi sul 90% delle autostrade italiane".Insomma, se nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti erano in ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : i gironi e le squadre partecipanti. Le temibili avversarie dell’Italia : Mancano poche ore al 2019, anno che sarà molto significativo per il Mondo della palla ovale: in Giappone, infatti, tra il 20 settembre ed il 2 novembre si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby. L’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo realistico degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la ...

Canottaggio - il 2019 dell’Italia : tra qualificazioni olimpiche e il recupero di Giuseppe Vicino : Saranno i Mondiali di Linz il piatto forte del 2019 del Canottaggio: l’Italia punta a qualificare il maggior numero possibile di imbarcazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata dunque, nell’anno che sta per iniziare, avrà duplice valenza: non soltanto titoli e medaglie ma anche la possibilità di inseguire il sogno olimpico. Sicuramente l’Italia ripartirà dal magico oro iridato del 2018 di Mondelli, Panizza, ...

Canottaggio - il 2019 dell’Italia : tra qualificazioni olimpiche e il recupero di Giuseppe Vicino : Saranno i Mondiali di Linz il piatto forte del 2019 del Canottaggio: l’Italia punta a qualificare il maggior numero possibile di imbarcazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata dunque, nell’anno che sta per iniziare, avrà duplice valenza: non soltanto titoli e medaglie ma anche la possibilità di inseguire il sogno olimpico. Sicuramente l’Italia ripartirà dal magico oro iridato del 2018 di Mondelli, Panizza, ...

Arriva in Italia l'autostrada elettrica per il trasporto pesante delle merci : Una rete autostradale elettrica per il trasporto 'pesante'. In Europa la sperimentazione è già reale, in Italia sta per cominciare. Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo ...

Più di 55 mila imprese Italiane legate al business del Capodanno : Per la festività del Capodanno sono in piena produzione più di 55 mila imprese in tutta Italia, questi i numeri emersi dalla Camera di commercio di milano Monza Brianza Lodi su dati del Registro ...