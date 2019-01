L' Eredità | la clamorosa irruzione di Gerry Scotti in studio | il concorrente che sconcerta

liberoquotidiano

: L’Eredità, nuova (clamorosa gaffe). Come si chiamano gli abitanti di Potenza? Il concorrente risponde così - infoitcultura : L’Eredità, nuova (clamorosa gaffe). Come si chiamano gli abitanti di Potenza? Il concorrente risponde così - BlitzQuotidiano : L’Eredità, nuova (clamorosa gaffe). Come si chiamano gli abitanti di Potenza? Il concorrente risponde così… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) All'improvviso,faa L'e Flavio Insinna resta senza parole. No, non si tratta di unasorpresa tra colleghi, anche perché, conduttore di The Wall su ...