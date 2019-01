Le serie tv di gennaio su Netflix | dalla maratona Gossip Girl all’ultima stagione di Una

Adrian - trailer della serie in onda dal 21 gennaio su Canale 5 : trailer di Adrian, la serie animata realizzata da Adriano Celentano e disegnata da Milo Manara, che debutterà su Canale 5 il 21 gennaio ed andrà in onda ogni lunedì

Tutte le anticipazioni sulla serie Adrian di Celentano - dal cartone animato allo show in diretta in onda da gennaio 2019 : Il debutto della serie Adrian di Celentano, col ritorno del Molleggiato in tv, sarà il primo grande evento televisivo dell'anno, in onda su Canale5 a partire dal 7 gennaio 2019. La serie sarà trasmessa in nove prime serate su Canale5, ognuna delle quali introdotta da uno spettacolo in diretta dal Teatro Camploy di Verona: sullo show vige ancora il massimo riserbo, ad eccezione dell'annunciata presenza dei comici Lillo & Greg, ma di sicuro ...

serie A - è tempo di pausa : ora tocca alle Coppe. Si riparte sabato 12 gennaio : Il girone di andata della Serie A 2018-2019 è archiviato. Dopo il tour de force finale, con tre giornate di campionato tra il 22 e il 29 dicembre, è tempo di fermarsi. La pausa può far bene a tutti: ...

Da True Detective 3 a This is Us 3 e la nuova The Passage : le serie tv in onda a gennaio su Sky : Il momento di pausa è finito e tutti quelli che non hanno ancora recuperato hanno sempre meno tempo in vista di quello che arriverà: da True Detective 3 a This is Us 3, da Suits 8 alla nuova The Passage, al ritorno di The Manifest a The Last Ship, sono questi alcuni dei titoli che a gennaio affolleranno il palinsesto di Sky anche grazie all'accordo con Mediaset. Dal crime della nuova stagione della serie di Nic Pizzolatto alla struggente This ...

Adrian - la serie animata di Adriano Celentano : in onda su Canale 5 da lunedì 21 gennaio : Nel corso di questi mesi si è parlato molto di un ritorno sul piccolo schermo di Adriano Celentano, un artista che riesce sempre a far parlare della sua persona. Piersilvio Berlusconi, nel corso della presentazione della stagione televisiva 2018-2019, ha posto l'accento sulla decisione di mandare in onda su Canale 5 un prodotto televisivo unico. Si tratta della serie animata intitolata "Adrian" che farà il suo debutto su Mediaset a partire da ...

Midnight Texas cancellata - ma Universal cerca di salvare la serie : la 2ª e ultima stagione in Italia da gennaio : Midnight Texas cancellata. La serie, basata sulla saga letteraria dell'autrice di True Blood, si ferma alla seconda stagione. A quanto pare il network NBC ha deciso di non rinnovare lo show fantasy a causa del numero di ascolti, nettamente sotto la media per gli standard del canale. La prima stagione aveva già registrato 3 milioni di spettatori circa, ma con il secondo ciclo di episodi, i numeri sono calati drasticamente. Tuttavia, la ...

serie A - clamoroso valzer di attaccanti a gennaio : tutti i calciatori pronti a cambiare maglia [DETTAGLI] : Serie A, clamoroso valzer di attaccanti. Si avvicina sempre di più l’inizio del mercato di riparazione, si preannunciano giorni caldissimi. Sono tanti gli attaccanti pronti a cambiare maglia nella finestra di riparazione. Partiamo dal Milan, i rossoneri potrebbero decidere di cedere Gonzalo Higuain, il Pipita non sta entusiasmando e soprattutto ha deluso nelle ultime partite, potrebbe trasferirsi al Chelsea attraverso uno scambio con ...

La controriforma della serie A : calciomercato aperto fino al 31 gennaio : Cancellata la riforma del Commissario straordinario della Figc, Fabbricini: la finestra invernale del calciomercato chiuderà il 31 gennaio e non il 18 come deciso. L'accorciamento ha resistito " ad ...

serie A - il calciomercato invernale finirà il 31 gennaio : Come le altre leghe europee La Serie A ha adattato il calendario del calciomercato a quelle degli altri campionati europei. Il Consiglio di Lega che ha eletto Luigi De Siervo come nuovo amministratore delegato ha anche approvato la chiusura delle liste al 31 gennaio. Inizialmente lo stop era previsto per le 20 del 18 gennaio, prima della ripresa del campionato. La nuova data, invece, ha prolungato il periodo per chiudere le trattative portandolo ...

Lega serie A : prorogata chiusura calciomercato al 31 gennaio : DE SIERVO E' IL NUOVO AD Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato dopo aver battuto Matteo Mammì, ex responsabile acquisizioni e produzione dell'area sport di Sky. Il manager dal 2016 ...

Lega serie A - prorogata al 31 gennaio la chiusura del calciomercato. De Siervo nuovo ad : La Lega calcio ha prorogato la chiusura del calciomercato al 31 gennaio anzichè al 18 come previsto in precedenza. Luigi De Siervo è il nuovo amministratore della Lega Serie A, eletto con 15 voti, uno ...

Milan - per Higuain peggiore inizio da quando gioca in serie A : l’alternativa arriva già a gennaio? : Se il Milan si trova al quarto posto in campionato, di sicuro il merito non è di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, infatti, non va in gol da quasi due mesi quando a “San Siro” i rossoneri sconfissero in rimonta la Sampdoria per 3-2. In campionato è fermo a quota 5 reti, mentre in Europa League ne ha segnate una al Dudelange e una all’Olympiakos. La risalita dei rossoneri ha molto di Gattuso che, nonostante ...

Fox Italia : le serie Tv da non perdere a gennaio 2019 : Fox Italia inizia alle grande per gli appassionati di serie Tv: gennaio 2019 si tinge dei colori più accesi grazie a ritorni e debutti di show popolari a livello mondiale. L’appuntamento da fissare sul calendario è subito dopo la Befana 2018, occasione per ultimare le maratone prima di immergersi nelle prime tv previste da Fox Italia. Le serie Tv che vedremo nel primo mese del nuovo anno sono davvero da non perdere.Quali serie tv guardare ...

Rinviate a gennaio le discussioni sul format della serie B : Durante l'Assemblea di Lega B è stato approvato il bilancio 2017/2018 e si è parlato di seconde squadre e del format del campionato cadetto. L'articolo Rinviate a gennaio le discussioni sul format della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.