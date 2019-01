Trump : buon anno anche ai miei haters e ai media racconta-balle - : Rilassatevi e godetevi il viaggio, stanno succedendo grandi cose nel nostro paese!" Nel suo discorso di fine anno alla nazione, Donald Trump ha sottolineato la crescita dell'economia e l'aumento ...

"L'anno che verrà" asfalta il televeglione Mediaset : Il televeglione è quello targato Rai. Grande successo di ascolti per 'L'anno che verrà', l'evento dedicato al Capodanno condotto da Amadeus in diretta su Rai 1 , anche radiofonica su Radio1, da Matera,...

Immobile in grande spolvero alle Maldive - il capodanno è sexy con Jessica Melena e c’è anche Simone Inzaghi [FOTO E VIDEO] : La famiglia Immobile alle Maldive per capodanno: ci sono anche Simone Inzaghi ed Andrea Belotti nella stupenda meta vacanziera Ciro Immobile e la splendida moglie Jessica Melena stanno trascorrendo delle rilassanti giornate alle Maldive. I coniugi però non sono i soli italiani sull’isola. Accanto alla coppia formata dalla pesarese e dal napoletano appaiono anche Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro, l’allenatore della Lazio ...

Deludenti gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 - doppiato da L’anno che verrà con una formula già collaudata : Gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 non soddisfano le aspettative della vigilia, rimanendo molto indietro rispetto a quelli fatti registrare da L'anno che verrà, guidato da Amadeus ormai da anni. Il dato emerso dall'analisi auditel è 16.7%, a fronte di una forbice di 35.1%-32.9% della prima rete che quindi si conferma molto più che vincitrice della serata con una formula collaudata da anni e con molti degli ospiti che si vedono ...

I dischi che usciranno nel 2019 : Quelli di cui sappiamo già la data, quelli di cui abbiamo abbastanza certezza e quelli sui quali circolano solo indizi

Beach volley - World Tour 2018 The Hague. Capodanno sulla sabbia in Olanda con tanto azzurro e qualche top team : Si riparte dall’Olanda in quello che doveva essere un torneo di preparazione al Major Series di inizio febbraio a Fort Lauderdale e invece, vista l’inattesa cancellazione del torneo statunitense, sarà un evento isolato, sicuramente l’appuntamento clou del primo trimestre del 2019 del World Tour di Beach volley. Dal 2 gennaio (qualificazioni) e 3 gennaio (main draw) sulla sabbia dell’imponente impianto al coperto di The ...

MotoGp - uno scatto che vale più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

Vaticano - Papa Ratzinger e il quinto anno di silenzio. Il sospetto tremendo : "Perché non parla più" : Il quinto anno di silenzio di Joseph Ratzinger. Il Papa Emerito, dopo il clamoroso addio del 2013, ha centellinato i suoi interventi pubblici. Come sottolinea il Giornale, l'ultimo è stato poche settimane fa, un chiarimento nella polemica sull'interpretazione del dialogo tra la confessione ebraica e

Meteo - il nuovo anno inizia col gelo : temperature giù di 10 gradi e neve anche sulle coste : Il 2019 si presenta dal punto di vista Meteorologico con una ondata di freddo di origine artica che porterà sull'Italia un brusco calo termico e neve anche in pianura e lungo alcune coste nella prima settimana di gennaio. Il tutto sarà accompagnato da forti venti che accentueranno la sensazione di freddo.Continua a leggere

Roma - Monchi : 'Non ho la bacchetta magica - qualcosa ho sbagliato. I tifosi hanno ragione - bisogna vincere!' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport : 'Quando arriva il mercato, d'estate o d'inverno, il mondo gira intorno ai direttori sportivi. Tutti aspettano che prenda tre o quattro giocatori e che diventeranno calciatori importanti. Invece per me normalmente il mercato di gennaio non cambia tanto ...

Unicef : oggi nasceranno nel mondo 400mila bambini - poco più di mille in Italia che potrebbero vivere fino al 2103 : Mentre un bambino nato in Italia nel 2019 vivrà probabilmente fino al 2103 - la prospettiva di vita più lunga al mondo con Spagna, Giappone e Svizzera - un bambino nato in Sierra Leone potrebbe ...

Ecco le commissioni che sceglieranno i nuovi direttori dei musei autonomi. Spazio anche a economia e comunicazione : ... , Nicolette Mandarano , storica dell'arte e libera professionista della cultura, specialista in comunicazione, , Ludovico Solima , docente associato di economia e gestione delle imprese alla Seconda ...

Ascolti tv - L'anno che verrà su Rai1 doppia lo show di Canale 5 : il discorso di Mattarella vola oltre il 60% : Lo spettacolo da Matera condotto da Amadeus per accompagnare il conto alla rovescia verso il 2019 ha superato negli Ascolti...