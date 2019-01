L' anno che verrà | Amadeus e la confessione dolorosa | Ho rischiato di morire

Ascolti TV | Lunedì 31 dicembre 2018. L’ anno che Verrà (35.1%-32.9%) doppia il Capodanno in Musica (16.7%) : Sergio Mattarella Su Rai1 L’Anno che Verrà , in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica , in onda dalle 20.45 alle 25.58, ha raccolto davanti al video 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha interessato 839.000 spettatori pari al 5% di ...

Paura a Manchester - uomo accoltella passanti durante la notte di Capod anno : “Gridava Allah” : L'aggressore ha ferito un uomo e una donna e poi un poliziotto che era accorso per fermarlo. Secondo molti testimoni, avrebbe invocato più volte “Allah" prima di colpire i passanti facendo riferimento ai bombardamenti su paesi musulmani. Sul caso indaga per ora l'antiterrorismo ma si ritiene sia un caso isolato.Continua a leggere

LIVE Sport invernali - DIRETTA 1 gennaio : Tour de Ski - sci e 4 Trampolini - che inizio d’ anno ! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali , oggi martedì 1° gennaio . Buon Capodanno a tutti, l’anno incomincia con una ricca giornata sulla neve che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante. Sono infatti in programma tre eventi di punta per incominciare il 2019 nel migliore dei modi, lo spettacolo sarà sicuramente entusiasmante e ne vedremo davvero delle belle. Si incomincia con la terza tappa del Tour ...

Capod anno di festa ma anche di tragedia - feriti per i botti - 12enne perde dito : https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/01/01/ feriti -per- botti -enne- perde - dito _lCghuhetYTuvD9hRYgxAHO.html?refresh_ce

Concerti di Venezia e Vienna - il Capod anno 2019 in musica sulla Rai (anche in HD) : Myung-Whun Chung dirigerà la sedicesima edizione del Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice. Al pluripremiato maestro coreano si affiancheranno quattro acclamati solisti: i soprani Nadine Sierra e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi; insieme all’Orchestra e Coro...

Buon anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il primo giorno del Nuovo anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio . Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buon i propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggia mo il Capod Anno proprio l’1 Gennaio ? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri . Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...

Beppe Grillo : "I sogni saranno la battaglia che dovremo fare nel prossimo secolo" : Sono ormai a livelli oltre la perfezione. Non sono più l'Elevato e non so più neanche che anno augurarvi. Io ragiono per secoli, ormai ho diviso la mia mente dal mio corpo. Il mio corpo lo potete vedere, è un sogno e i sogni saranno la battaglia che dovremo fare nel prossimo secolo". Lo afferma Beppe Grillo nel suo contro-messaggio di fine anno in cui l'ex comico compare, in video su facebook, con il volto posizionato su un ...