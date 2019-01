Lady Marchisio mostra il suo ‘lato migliore’ per capodanno | Roberta Sinopoli super sexy

sportfair

: Lady Marchisio finalmente al caldo: la prima foto alle Maldive svela un lato B da urlo - Golssip - Golssipofficial : Lady Marchisio finalmente al caldo: la prima foto alle Maldive svela un lato B da urlo - Golssip -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Claudioin vacanza alle Maldive con la famiglia: la mogliela sua forma fisica invidiabile sui social Claudio, la mogliee i due figli sono volati alle Maldive dove stanno trascorrendo dei momenti di relax. Perla famigliola, accompagnata dagli amici Elena Barolo e Alessandro Martorana, ha scelto la calda meta vacanziera per salutare il 2019. Tra gli scatti social della coppia dalle Maldive spunta anche una fotodi. Il lato b della bionda Wags è in primo piano nello scatto incriminato. Scorri la gallery più su per vedere tutte le foto.Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articoloil suo ‘lato migliore’ peralle Maldive FOTO SPORTFAIR.