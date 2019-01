Lady Marchisio mostra il suo ‘lato migliore’ per capodanno - Roberta Sinopoli super sexy alle Maldive [FOTO] : Claudio Marchisio in vacanza alle Maldive con la famiglia: la moglie Roberta Sinopoli mostra la sua forma fisica invidiabile sui social Claudio Marchisio, la moglie Roberta Sinopoli e i due figli sono volati alle Maldive dove stanno trascorrendo dei momenti di relax. Per capodanno la famigliola, accompagnata dagli amici Elena Barolo e Alessandro Martorana, ha scelto la calda meta vacanziera per salutare il 2019. Tra gli scatti social della ...