La terra trema ancora | scossa di terremoto in provincia di L' Aquila

(Di martedì 1 gennaio 2019) Una nuova fortediè stata distintamente avvertita in tutto il centro Italia poco dopo le 19.30. L'epicentro è stato registrato a Collelongo, paese indi L', a circa 100 chilometri dalla capitale. Al momento, basandosi su quanto riferito via Twitter dal Dipartimento della Protezione Civile. non si registrano danni a persone o cose.Ladi magnitudo 4.2 è stata registrata alle ore 19.37 ad una profondità di 17 chilometri. Tanta paura in una zona colpita già violentemente in passato e che, seppur a fatica, cerca di rialzarsi e tornare al suo originario splendore....