La sonda New Horizons vola vicino a un asteroide

La sonda New Horizons ha sorvolato Ultima Thule - il corpo cosmico più lontano mai visto dall'umanità : La sonda è arrivata a sfiorare un «piccolo mondo ghiacciato» distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri e posizionato ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. L'oggetto ...

La sonda New Horizons ha sorvolato il corpo cosmico più lontano mai visto dall’umanità : Il sorvolo è avvenuto alle 6,33 (ora italiana) ma la conferma arriverà solo dieci ore dopo: l’asteroide, che orbita nel buio e nel freddo della Fascia di Kuiper, miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, è stato raggiunto dopo 13 anni di volo

New Horizons verso l'Ultima Thule. La sonda della Nasa nel luogo più distante mai esplorato : A Capodanno la sonda della Nasa New Horizons arriverà dove mai nessuno è arrivato prima, a sfiorare un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule.Nota come MU69 2014, ma conosciuto come Ultima Thule, l'oggetto spaziale ha più o meno la grandezza di Washington e orbita nel buio e nel ...

New Horizons verso l'Ultima Thule. La sonda della Nasa nel luogo più distante mai esplorato : Dopo 13 anni di viaggio arriverà a sfiorare un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri

Spazio : a Capodanno la sonda NASA New Horizons sfiorerà Ultima Thule : Il 1° gennaio 2019 la sonda New Horizon raggiungerà Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Manca poco dunque al flyby più lontano nella storia dell’esplorazione spaziale: la sonda NASA New Horizons sorvolerà un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di km, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. Noto come MU69 2014 l’oggetto spaziale ha più o ...

Nasa : la sonda New Horizons celebrerà il nuovo anno ai confini del Sistema solare : A cinquant'anni esatti dalla missione lunare dell'Apollo 11 la Nasa ha mandato nello spazio la New Horizon.La sonda, dopo aver visitato Plutone sta raggiungendo il suo secondo obiettivo: un fossile cosmico di 30 km di diametro,Ultima Thule, nella fascia di Kuiper, ai confini del nostro Sistema solare. Dalla Johns Hopkins University, astrofisici e ingegneri della Nasa prevedono l'arrivo sul corpo celeste a mezzanotte e 33 minuti, raggiungendo ...

Spazio - la sonda New Horizons pronta a incontrare Ultima Thule : Milano, askanews, - Dopo averci svelato i segreti di Plutone grazie a una serie di immagini spettacolari registrate durante un passaggio ravvicinato il 14 luglio 2015, la sonda spaziale New Horizons ...

sonda New Horizons pronta a incontrare l'asteroide Ultima Thule : Milano, 27 dic., askanews, - Dopo averci svelato i segreti di Plutone grazie a una serie di immagini spettacolari registrate durante un passaggio ravvicinato il 14 luglio 2015, la Sonda spaziale New ...