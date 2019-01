La nuova storia della luna

De Andrè canta De Andrè - si aggiunge una nuova data al tour Storia di un impiegato : 'Storia di un impiegato' è l'imperdibile tour di Cristiano De Andrè , ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968. Una ...

Oggi non c'è più destra e sinistra : solo le persone sono contro l'élite. I "giubbotti gialli" stanno creando una nuova storia politica - una nuova ideologia. - : Ma Christopher Lasch ha notato quella che si manifestaattualmente come una nuova tendenza politica: sono le élite che stanno distruggendo la cultura e il Logos Europeo Oggi. Queste nuove élite ...

Pompei - l'enigma della casa di Giove : dai lapilli emergono pareti con graffiti che raccontano una nuova storia : La nuova ed enigmatica scoperta è stata resa pubblica, al mondo, dal direttore generale Massimo Osanna attraverso il suo profilo Instagram: 'Nuovi scavi della Regio V. Le pareti in primo stile del ...

Rolex.org : una nuova piattaforma per la storia della maison : Alcuni orologi sono dei semplici segnatempo, altri, al contrario, sebbene restino oggetti di dimensioni tutto sommato ristretti, racchiudono un mondo. Fa sicuramente parte di questa seconda categoria ogni orologio Rolex, perché ogni nuovo modello è parte di una lunga narrazione di argomenti diversi. Partiamo dalla tecnica: nonostante la pulizia del design (caratteristica volta a ottimizzare la leggibilità delle informazioni) ogni componente è ...

Moto2 - Pablo Nieto : 'Con Marini pronti a scrivere una nuova bella storia' : ... ancora con le immagini di Pecco Campione del Mondo ma con un futuro da costruire e far risplendere".

Claudio Ranieri alla ricerca di una nuova impresa : esordio sulla panchina del Fulham - il tecnico pronto a scrivere una nuova pagina di storia : Dopo la pausa per le Nazionali tornano i campionati, in particolar modo pronta a regalare grande spettacolo la Premier League, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. In grande crisi il Fulham, il club inglese è di grande tradizione ed è stato sempre grande protagonista in Premier League, la posizione di classifica sorprende, la squadra occupa ...

Bonisoli : nuova scoperta a Pompei - dovremo ristampare libri storia : San Pietroburgo, Russia,, 16 nov., askanews, - 'Poche settimane fa una scritta, ritrovata' durante gli scavi 'su un muro di Pompei sposta la data dell'eruzione da agosto ad ottobre: dovremo ristampare ...

Mina e Lucio Battisti : storia di un’amicizia in musica in una nuova raccolta : Mina e Lucio Battisti, separatamente e insieme, hanno scritto gran parte della storia della canzone italiana moderna. Insieme hanno anche scritto una pagina indimenticabile della storia della televisione italiana, con quei poco meno di nove minuti di duetto a “Teatro 10” del 23 aprile del 1972 ai quali è stato persino dedicato un intero libro (e durante i quali cantarono “Insieme”, “Mi ritorni in mente”, “Il tempo ...

G-Eazy esce con una nuova ragazza dopo la fine della storia con Halsey : Si erano lasciati la seconda volta lo scorso ottobre The post G-Eazy esce con una nuova ragazza dopo la fine della storia con Halsey appeared first on News Mtv Italia.

Premier League – Per la prima volta nella storia una donna al comando : Susanna Dinnage nuova presidente dal 2019 : La Premier League avrà una donna come presidente l’anno prossimo: Susanna Dinnage al comando del campionato inglese Per la prima volta nella sua storia, la Premier League inglese avrà una donna come presidente, con l’arrivo, l’anno prossimo, di Susanna Dinnage, come annunciato oggi. “Sono eccitata per la possibilità di assumere questa posizione fantastica“, ha detto la Dinnage, che sostituirà Richard Scudamore ...

125 anni di storia - The St. Regis Rome dà il via a nuova era : Giuseppe De Martino, General Manager dell'hotel, ha accolto amici e clienti romani ed internazionali arrivati da tutto il mondo per questa speciale celebrazione all'insegna dell'alta cucina con menu ...

Un posto al sole anticipazioni : MICHELE in una nuova storia SOCIAL : Si apre una nuova settimana con Un posto al sole e al centro della scena sarà soprattutto il ricatto che Marina Giordano (Nina Soldano) – appena svegliatasi dal coma – farà a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Ma non solo: occhio anche ad Eugenio Nicotera (Paolo Romano), che si vedrà rivolgere un’inaspettata richiesta da Beatrice (Marina Crialesi). Detto questo, c’è un’assoluta novità nelle trame ed avremo ...

Jimmy Page e Fender lavorano alla nuova Dragon Telecaster : 'Ha così tanta storia' : Jimmy Page, all'anagrafe James Patrick Page, per la storia il chitarrista dei Led Zeppelin, sta lavorando ad un progetto sicuramente interessante per tutti i chitarristi e musicisti appassionati di strumentali musicali: presto infatti sara' lanciato sul mercato un nuovo modello di Fender, la Dragon Telecaster. Una chitarra storica Page e la storica casa produttrice di chitarre stanno lavorando proprio per ricreare questo modello, che Jimmy Page ...