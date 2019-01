La media spettatori in Serie A al termine del girone di andata è di 25 500 | il tre per

Il Boxing Day in Premier : 35mila spettatori in media e stadi pieni al 97% : La tradizione del Boxing Day continua a portare tifosi allo stadio in Premier League: impianti pieni al 97% in Inghilterra. L'articolo Il Boxing Day in Premier: 35mila spettatori in media e stadi pieni al 97% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Natale mediaset 2018 : lo spot di auguri ai telespettatori dai collaboratori dell'azienda (video) : Vi abbiamo già mostrato le coreografie natalizie organizzate da Mediaset e in onda dall'8 dicembre fra bumpers addobbati e i loghi di rete alternati alla scritta "auguri". Da oggi va ad aggiungersi la campagna di spot augurali per le festività 2018.Saranno divisi in tre diversi spot e saranno in onda fino al 6 gennaio 2019. Protagonisti undici professionisti di Mediaset - ripresi con nome e cognome in ambiente lavorativo e domestico - ...

La Serie A torna allo stadio : media di 30mila spettatori per match : Una quota record Il Corriere della Sera riprende una notizia circolata ieri nel tardo pomeriggio, e smentisce la teoria del suo editorialista Mario Sconcerti. Se per Sconcerti il campionato è chiuso, già ipotecato dalla Juventus, i tifosi continuano a riempire gli stadi. Anzi, lo fanno come mai prima d’ora. Leggiamo: «Nell’ultimo fine settimana di Serie A si è registrato il record di pubblico allo stadio: oltre 300 mila persone, con una ...

Serie A - nuovo record di spettatori : superata la media di 30mila a partita : nuovo record di spettatori per la Serie A Tim. Dopo gli ottimi numeri registrati nello scorso campionato (miglior risultato stagionale dal 2009-2010), prosegue il trend positivo delle presenze degli spettatori negli stadi. E pensare che Stadium di Torino escluso abbiamo gli stadi più vecchi e scomodi d’europa, Ronaldo escluso le stelle preferiscono la Premier League al nostro […] L'articolo Serie A, nuovo record di spettatori: ...