LA MANOVRA PER IL TRIENNIO 2019 2021 l' opinione di Angiolo Alerci

Perché c'è troppa retorica nella narrazione dei 5 Stelle sulla MANOVRA : La distinzione tra il desiderio che deve illuminare l'azione politica dei governanti e la prosaicità del cambiamento effettivo, che si è in grado di realizzare. Piani che sono nuovamente confusi ...

Colle : su MANOVRA si recuperi confronto : 20.44 "Ieri ho promulgato la legge di Bilancio" e "avere scongiurato l'apertura di una procedura di infrazione" Ue è "un elemento che rafforza la fiducia,e conferisce stabilità", osserva Mattarella. Ma ammonisce: "La grande compressione dell'esame parlamentare, la mancanza di un opportuno confronto con i corpi sociali richiedono adesso un'attenta verifica dei contenuti del provvedimento" Parlamento, governo, gruppi politici discutino ...

La MANOVRA trasforma il tartufo in prodotto «low cost» : Iva cala al 5% come pere e mele : Il prelibato e costosissimo frutto della terra equiparato a livello fiscale nell’ultima legge di Bilancio a prodotti di consumo quotidiano. Ma la battaglia per abbassare le aliquote della trifola parte dai richiami dell’Unione europea

MANOVRA : Confcommercio Sicilia - Finanziaria di speranza per il Paese : Palermo, 31 dic. (AdnKronos) - "Una legge Finanziaria di speranza per il Paese". Così Francesco Picarella, presidente di Confcommercio Sicilia, definisce la Manovra appena approvata dal Parlamento, spiegando che "poteva essere fatto di più, sicuramente sì, ma certamente le misure a favore delle impr

Una guida alla MANOVRA appena approvata per chi non ci ha capito nulla : Nel testo, infine, è rimasto il raddoppio dell'Ires per gli enti no profit , dal 12 al 24 percento, ; sebbene sia stato difeso fino all'ultimo dalla sottosegretaria all'economia Laura Castelli con ...

Fisco - le novità in MANOVRA : fino a 84% di sconto sulle cartelle se l’Isee è molto basso. Flat tax allargata per le partite Iva : L’ultima novità, inserita in extremis nel maxi emendamento del governo il 22 dicembre, è il saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi di chi è in comprovata difficoltà economica, la famosa “pace fiscale” cara alla Lega. Ma, per i contribuenti, la manovra 2019 porta in dote anche la Flat tax al 15% riservata agli autonomi che quest’anno non abbiano superato i 65mila euro di ricavi. Sempre al 15% (rispetto al 24% ...

MANOVRA - alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico : “Non sta ascoltando!” : Nel corso la discussione sulla legge di Bilancio, la deputata Pd Anna Ascani ha perso le staffe e ha urlato contro il presidente della Camera, Roberto Fico, accusandolo di non essere attento durante l’intervento del collega dem Ceccanti. Fico ha subito replicato: “Sto ascoltando” L'articolo Manovra, alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico: “Non sta ascoltando!” ...

La MANOVRA e il Mezzogiorno. Quale cambio di passo per il riscatto del sud? : La manovra di politica economica varata dal governo e approvata dal Parlamento al di là delle vibranti proteste delle opposizioni sul metodo del confronto parlamentare che l'ha accompagnata e sul merito dei suoi ...

La MANOVRA 2019 è legge : tutte le misure approvate - punto per punto : La Manovra del cambiamento, targata Lege-5stelle, è legge di Stato. Finalmente, dopo polemiche, bagarre in Parlamento, accuse e promesse di adire le piazze fatte dalle opposizioni l’Italia ha la sua legge di bilancio 2019, approvata in extremis, con 313 voti a favore e 70 voti contrari. Esercizio provvisorio evitato. Ed evitata anche la procedura di infrazione, anche se la Commissione europea ha promesso che vigilerà con attenzione sugli impegni ...

Salvini : «Subito le nuove riforme. Spero sia l'ultima MANOVRA con il potere di veto della Ue» : Di certo, l'Italia chiederà un commissario che si occupi di economia o di lavoro o di agricoltura, non di filosofia». Per esempio, Alessandro Di Battista? Il suo nome circola parecchio... «Lui sta ...