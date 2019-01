La festa del 2019 Daria | Gabriele e Joja sono i primi nati | un centinaio gli interventi

Aurora è la prima nata del 2019 : pesa 3 chili e la mamma ha 18 anni. festa a Palermo : Da Nord a Sud, come da tradizione, c'è la corsa al primo bambino nato nel nuovo anno. All'ospedale di Palermo la piccola Aurora ha visto la luce alle ore 00.00 come scritto sul referto. A Potenza il piccolo Michele è nato un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte. Entrambi i neonati sono venuti alla luce con parto naturale.Continua a leggere

Capodanno a Capri - festa e brindisi in Piazzetta e nei locali notturni dell'isola : Capri - A Capri, come da tradizione, l'arrivo del nuovo anno è stato accolto e festeggiato in Piazzetta. Isola azzurra gremita di turisti e vacanzieri. Allo scoccare della mezzanotte, il via ai ...

Il messaggio del presidente Mattarella : «Fare comunità e non avere timore di manifestare i buoni sentimenti» : «Care concittadine e cari concittadini, siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita...

Calendario Mondiali sci alpino 2019 : programma - orari e tv. Le date della manifestazione : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli ...

Balestrate. Marcia della Pace e festa dei Popoli - un incontro all'insegna della pace e della buona politica : La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa ...

Tap - tensione al cantiere del gasdotto : attivisti tentano di bloccare camion. Manifestante portato in questura : Un gruppo di attivisti No Tap hanno tentato di rallentare l’accesso alla masseria del Capitano dei camion della multinazionale che sta realizzando l’approdo del gasdotto a Melendugno. I manifestanti in alcuni casi si sono seduti lungo la strada rallentando il passaggio dei mezzi pesanti. Uno di loro, che stava impedendo del tutto il passaggio di un camion, è stato condotto in questura per accertamenti da agenti di una volante. ...

Proteste Ncc - tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine : Sale la tensione tra manifestanti e forze dell'ordine a Roma dove è in corso la protesta degli Ncc contro l'emendamento che li obbliga a rientrare in deposito ad ogni corsa. I dimostranti hanno ...

Guida 14 giorni di Fortnite - dove trovare gli Alberi delle festa davanti ai quali ballare? : Continua la proposta natalizia di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games che anche nel corso delle festività procede incessantemente nella sua corsa, con nuovi contenuti che non mancano di palesarsi sugli schermi dei giocatori con assoluta costanza. Ogni ventiquattro ore gli utenti sono chiamati a completare una nuova sfida proposta dagli sviluppatori del gioco, ognuna delle quali permette di accedere a una ricompensa esclusiva. Le ultime ore ...

Città del Natale - la festa continua. Apre la Game Arena - band musicali nel centro storico : Qui il cielo è davvero vicino grazie anche all'attività del planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater con suggestivi spettacoli curati dal Gruppo Astrofili Arezzo. E poi si ...

Spettacoli : festa delle luci - come Lione s’illumina di mille colori : La mania delle luci, delle feste al neon, delle città colorate artificialmente i francesi ce l’hanno da sempre. Spettacoli di son e lumières dappertutto, cattedrali e palazzi “dipinti”, per fortuna in modo effimero, ovunque. La tour Eiffel da tempo è praticamente una tavolozza su cui scorrazza la fantasia dei nuovi moderni peintres. L’hanno perfino esportata, la moda. Tanto da ...

festa della mamma : le origini e il significato in Italia e nel mondo : La Festa della mamma viene festeggiata non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. E' un giorno davvero importante che serve a celebrare una delle persone più importante della nostra esistenza. Scopriamo le origini e come veniva celebrata la figura materna. Le origini della ...

Miccichè deluso dopo il Boxing Day : “Di una giornata di festa resta la morte” : Il presidente della Lega Serie A non nasconde l'amarezza per gli incidenti avvenuti in occasione di Inter-Napoli L'articolo Miccichè deluso dopo il Boxing Day: “Di una giornata di festa resta la morte” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Livorno - Bobo Rondelli alla Terrazza Mascagni per la festa di Capodanno : Il cantautore livornese aprirà il tradizionale appuntamento di fine anno. Poi Regina Miami e Ivan Cattaneo

