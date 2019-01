La crisi agricola è drammatica

canosaweb

: Nella seduta del Direttivo Regionale del 18/12/2018, su proposta del Consigliere Massimo Mazzilli (già Sindaco di C… - CoratoViva : Nella seduta del Direttivo Regionale del 18/12/2018, su proposta del Consigliere Massimo Mazzilli (già Sindaco di C… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Non si conosce l'indotto reale che il mondo agricolo è in grado di sviluppare così come non si sono mai approfondite le relazioni con il mercato e l'economia locale che sono direttamente dipendenti ...