Juventus | Capodanno d' amore per Cristiano Ronaldo e compagni | le immagini sui social

Blastingnews

: RT @Zagaria22: #Happy2019 #CR7 #UF7 #Auguri #Buon2019 #Capodanno #HappyNewYear2019 #happynewyear #????? #NHK?? #Fantozzi #Juventus #Fiorent… - Zagaria22 : RT @Zagaria22: #Happy2019 #CR7 #UF7 #Auguri #Buon2019 #Capodanno #HappyNewYear2019 #happynewyear #????? #NHK?? #Fantozzi #Juventus #Fiorent… - MarcheseBN : Quando riesci ancora a distinguere gli oggetti dopo la notte di Capodanno. ???? Buon anno a tutti! Credit to: Juvent… - JuveAddict1 : Kean, capodanno a Rotterdam | Tutto Juve -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Ieri, è stata una giornata di festa per tutto il mondo che ha dato il benvenuto al 2019 anche i giocatori dellane hanno appofittato per festeggiare ilin giro per il mondo. Molti di loro hanno condiviso le foto più belle su Instagram e soprattuto è stata l'occasione per condividere i festeggiamenti con le rispettive mogli e compagne.ha passato la serata con la sua Georgina Rodriguez e il piccoloJr e si sono goduti i fuochi d'artificio di Dubai. Stessa meta anche per Miralem Pjanic, che ha dato il benvenuto al 2019 con tutta la sua bella famiglia. Anche Blaise Matuidi ha festeggiato ilcon la moglie Isabelle che su Instagram ha condiviso una tenera foto che la ritrae con il marito. Suidunque si sono viste tantissimedei festeggiamenti dei bianconeri e inoltre si sono visti alcuni scatti di Emre Can e di Paulo ...