Italian Trade Agency | tirocini da 800 euro per laureati e disoccupati

Pedaggi - domani gli aumenti sul 10% delle autostrade Italiane : Un anno di cambiamenti. Il 2019 che verrà porterà con sé anche novità importanti sul settore autostradale, non solo per gli automobilisti delle tratte A24 e A25. Il ministro Danilo Toninelli, infatti, ha annunciato su Facebook di aver firmato i decreti grazie ai quali con l'anno nuovo "non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei Pedaggi sul 90% delle autostrade italiane".Insomma, se nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti erano in ...

Ciclisti - un morto ogni 32 ore : la strage sulle strade Italiane : Ciclisti, un morto ogni 32 ore: la strage sulle strade italiane Si calcola che in Italia ci sia in media un incidente mortale ogni giorno e mezzo tra professionisti o amatori. Nell'ultimo anno sono aumentati del 9,6% Parole chiave:

La strage dei ciclisti sulle strade Italiane. I numeri : È una strage infinita. Siamo un paese "nemico" della bicicletta e chi ogni giorno sale in sella e pedala continua a farlo a rischio e pericolo schivando incroci mal segnalati o buche e avventurandosi nel traffico dei motori o su piste ciclabili impraticabili. Non solo ciclisti professionisti, basta cercare "ciclista" sul web e nella sezione notizie ci s'imbatte in un vero e proprio bollettino ...

Il sospetto sui gilet gialli Italiani per il blitz ad Autostrade : I protagonisti del blitz di sabato contro Autostrade al casello di Genova Est non hanno ancora un volto e neppure una provenienza certa, ma adesso si sa che erano venti: non sono riusciti, infatti, ad oscurare tutte le telecamere della società Autostrade. Ce n’è una rimasta attiva: anche se posizionata molto in alto, con immagini di qualità bassa che non consentono l’identificazione dei responsabili, almeno si è riusciti a determinare quanti ne ...

Gilet gialli : nasce coordinamento Italiano - anche contro Autostrade : E' nato il 'coordinamento italiano Gilet gialli Italia' con tanto di pagina Facebook. il coordinamento si batte contro la direttiva Bolkestein e la tassazione troppo elevata per le imprese ma chiede ...