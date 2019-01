ITALIA 2019 Il contratto di Mattarella

GEO-FINANZA/ 2019 - tre buone notizie per il Pil ITALIAno : Nel 2019 la crescita dell'economia italiana dipenderà principalmente dalla ripresa dell'export. E sembra poterci essere ottimismo sul tema

ITALIA - un 2019 di grande sport : la sfida delle qualificazioni olimpiche - i sogni invernali e l’incognita dei motori : 1° gennaio 2019, l’alba di un nuovo anno sportivo. Sarà una stagione preolimpica, dunque entreranno nel vivo le delicate qualificazioni verso Tokyo 2020. L’Italia dovrà farsi trovare pronta: in molte discipline, come sappiamo, è molto più arduo approdare ai Giochi che poi vincere una medaglia (pensiamo ad esempio a taekwondo e karate). Di fatto il bottino nel Sol Levante dipenderà in buona parte da quanto accadrà nei prossimi ...

Giro d’ITALIA 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Auguri e buon 2019 da parte di Surface Phone ITALIA : La mezzanotte è appena arrivata e tutto il team di Surface Phone Italia vi augura un felice anno nuovo. Un 2019 che, per quanto riguarda Microsoft, si prospetta interessante con Windows Core OS, Surface Centaurus, nuove console Xbox, HoloLens 2 e chissà magari anche Andromeda per concludere in bellezza. A tal proposito vogliamo ricordarvi che nel 2009, quindi ben 10 anni fa, Microsoft realizzò un particolare video concept all’interno del ...

Un Ponte nuovo per il 2019 - questo l'Augurio del Cardinale Angelo Bagnasco a Genova e all'ITALIA : Intervista in esclusiva all'Arcivescovo di Genova. Ponte Morandi, Europa, migranti, Africa: tanti i temi toccati dall'alto prelato -

Previsioni Meteo 3-6 Gennaio 2019 - gelo e neve sull’ITALIA : -25°C sulle Alpi - -13°C sull’Appennino [MAPPE] : Previsioni Meteo – Instabilità e neve su Centrosud Appennino, su aree adriatiche e sulla Sicilia, fino in pianura o persino sulle coste. Accumuli anche sui 50/70 sulle colline appenniniche, fino a 1 metro sui rilievi abruzzesi Questi i numeri brevemente espressi nei nostri titoli di quella che si annuncia una possente ondata di freddo su tutta l’Italia a partire da mercoledì 2 Gennaio pomeriggio-sera e fino all’Epifania, naturalmente con ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : i gironi e le squadre partecipanti. Le temibili avversarie dell’ITALIA : Mancano poche ore al 2019, anno che sarà molto significativo per il Mondo della palla ovale: in Giappone, infatti, tra il 20 settembre ed il 2 novembre si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby. L’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo realistico degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la ...

Capodanno 2019 : tutti i concerti in ITALIA - e non solo - : ... questa sera avrò l'onore di cantare in una piazza unica al mondo, in una città che mi ha regalato tanto: Piazza del Plebiscito a NAPOLI! Ci vediamo lì per chiudere un anno intenso ed iniziare il ...

Canottaggio - il 2019 dell’ITALIA : tra qualificazioni olimpiche e il recupero di Giuseppe Vicino : Saranno i Mondiali di Linz il piatto forte del 2019 del Canottaggio: l’Italia punta a qualificare il maggior numero possibile di imbarcazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata dunque, nell’anno che sta per iniziare, avrà duplice valenza: non soltanto titoli e medaglie ma anche la possibilità di inseguire il sogno olimpico. Sicuramente l’Italia ripartirà dal magico oro iridato del 2018 di Mondelli, Panizza, ...

Atp Doha – Il 2019 inizia male per gli ITALIAni : Berrettini e Lorenzi ko al primo turno : Esordio amaro per Berrettini e Lorenzi al torneo Atp di Doha: gli azzurri ko rispettivamente contro Bautista e Verdasco Il 2019 degli azzurri del tennis non inizia nel modo desiderato: Berrettini e Lorenzo non possono infatti sorridere, in Qatar, per la prima amara sconfitta all’esordio del torneo Atp di Doha. Il 22enne romano ha ceduto in due set al più esperto Bautista: lo spagnolo ha trionfato col punteggio di 1-6, 4-6, dopo ...

Addio cotton fioc - saranno banditi in ITALIA dal 2019 : e c'è il divieto di gettarli nel wc : Un anno che si preannuncia all'insegna della lotta alla plastica, con l'Italia in prima fila. Dal primo gennaio 2019 infatti, nel nostro Paese sarà vietato produrre e vendere cotton...

Nel 2019 stop ai cotton fioc : da domani è vietata la vendita in ITALIA : L'Italia all'avanguardia nella difesa dell'ambiente: da domani sarà vietato vendere e produrre i cotton fioc. Era stato deciso dal governo Gentiloni. Si potranno usare solo i bastoncini biodegradabili e compostabili, e non più quindi quelli in plastica. Il nbostro Paese con questo importante passo anticipa gli altri Paesi Ue.Continua a leggere

Volley femminile - serie A1 2019. Le migliori ITALIAne della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...