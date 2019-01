Ironia social sull’abito di Capodanno di Federica Panicucci | subito il paragone con JLo

optimaitalia

(Di martedì 1 gennaio 2019)L'abito didinon ha mancato di suscitare l', nei quali si sono scatenati tutti coloro che hanno riscontrato una certa somiglianza con un vestito già sfoggiato dalla sua quasi coetanea Jennifer Lopez. L'ha riciclato è il commento più diffuso tra gli internauti, che sembrano non aver gradito la mise della conduttrice che si è comunque cambiata molto più che una volta nel corso della lunga serata che Canale5 ha voluto dedicare all'ultimo dell'anno. Effettivamente, l'abito di Fausto Puglisi portato dasembra identico a quello indossato da Jennifer Lopez in ben altra occasione e con un'intenzione diversa, dal momento che i due sobri spacchi sono serviti ad arricchire la coreografia di Jennifer Lopez pensata per quell'occasione. Lo sfoggio dell'abito è comunque durato molto poco, vista la durata della serata, ma tanto ...