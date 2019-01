Inter | Moratti | Cristiano-Juve? Avrei risposto con Messi

Moratti su Icardi : 'Spero che rimanga all'Inter perché è il più determinante' : Pare ormai non ci siano più dubbi sulla fermissima volontà della società nerazzurra di voler tenere in rosa l'elemento più importante: Mauro Icardi. Dopo aver smentito alcune indiscrezioni della moglie del giocatore, nonché sua manager, Wanda Nara, sul possibile trasferimento di Icardi in bianconero, anche Massimo Moratti, ex presidente interista, ha elogiato il giocatore, definendolo un elemento determinante per tutta la squadra. Anche il ...

Inter - Moratti : "Icardi non possiamo perderlo - spero si risolva tutto" : "Il rinnovo di Icardi ? spero che rimanga all'Inter perché è il più determinante e non possiamo perderlo. Credo e spero si risolva tutto". Parole dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti a ...

Moratti approva : «Cordata tifosi vip? Prova di passione per l'Inter» : Le parole di Moratti sul mondo Inter, dalla sentenza sullo Scudetto 2006 all'ipotesi della cordata 'vip' per sostenere Suning

Inter - Moratti : 'Scudetto 2006? Agnelli se lo aspettava - porterà bene a Marotta. Interspac? Me ne hanno parlato' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, si esprime a proposito della sentenza della cassazione, che ha confermato come lo scudetto del 2006 appartenga ai nerzzurri. Infine una ...

Juventus-Inter - Ronaldo il Fenomeno : 'Io e Cristiano Ronaldo - campioni diversi. Moratti-Suning - stessa fame di vittorie' : Tracce di autocritica, che arrivano da un fuoriclasse che non ha mai vinto la Champions, ma ha conquistato tra le altre cose due volte la Coppa del Mondo con il Brasile, altrettante la Coppa America ...

Benitez : 'Inter? Papà Moratti e il fairplay finanziario - ecco la verità' : Sono passati tanti anni ma quando parla di Inter si sente l'amarezza. Intervistato da La Gazzetta dello Sport Rafa Benitez, attuale allenatore del Newcastle, è tornato sulla sua breve avventura sulla panchina nerazzurra: 'Abbiamo vinto due titoli, la Supercoppa italiana e il Mondale per club, è un buon ...

Inter - il parere di Benitez sul pessimo post-Triplete : “papà Moratti non si staccò dai suoi pupilli” : Rafa Benitez si è seduto sulla panchina dell’Inter dopo l’era Mourinho, un momento non certo semplice da gestire per il tecnico spagnolo Rafa Benitez ha avuto un trascorso non certo positivo all’Inter. Una militanza molto breve, in un momento complesso dopo aver vinto tutto con Mourinho in panchina. Il post-Triplete è stato difficile da gestire ed ha causato non pochi problemi al club nerazzurro negli anni successivi. ...

Inter - Moratti su Marotta : “Zhang mi ha chiesto un parere - secondo me…” : Massimo Moratti, pur avendo lasciato la presidenza dell’Inter oltre quattro anni fa, continua ad essere un’icona nerazzurra. Intercettato da Sky, l’ex numero uno di via Durini ha parlato dell’ormai imminente arrivo a Milano dell’ex direttore generale della Juventus Beppe Marotta: “L’arrivo di Marotta sarà molto utile alla società. Ha esperienza e una conoscenza a 360 gradi del calcio e quindi credo possa ...

