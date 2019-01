Inizia l' era Bolsonaro

Meteo - il nuovo anno Inizia col gelo : temperature giù di 10 gradi e neve anche sulle coste : Il 2019 si presenta dal punto di vista Meteorologico con una ondata di freddo di origine artica che porterà sull'Italia un brusco calo termico e neve anche in pianura e lungo alcune coste nella prima settimana di gennaio. Il tutto sarà accompagnato da forti venti che accentueranno la sensazione di freddo.Continua a leggere

Il ritiro dei soldati statunitensi dalla Siria durerà alcuni mesi - non poche settimane come Inizialmente annunciato : Il ritiro dei soldati statunitensi dalla Siria durerà alcuni mesi, non poche settimane come inizialmente annunciato dal presidente Donald Trump. La notizia è stata confermata lunedì da alcuni funzionari dell’amministrazione statunitense e lo stesso Trump è sembrato fare un riferimento

Il 2019 Inizia a tavola : cosa non mancherà : Il 2019 si prospetta un anno in cui si acquisirà maggiore consapevolezza del nutrirsi bene attraverso un"esplorazione di sapori e gusti che provengono da cucina lontane.Nella gastronomia internazionale ci sono degli ingredienti che non potranno mancare perché fondamentali per la nostra cultura. Ecco gli ingredienti di tendenza che saranno fondamentali per la nostra salute a tavola:1) Kasha: sostituto del grano soddisfa le esigenze di chi è ...

Brasile - Inizia ufficialmente l'era Bolsonaro : Il Brasile ha oltre 200 milioni di abitanti ed è la prima economia del Sudamerica: in politica estera il nuovo presidente sarà pienamente allineato con Trump e con le destre europee, in assoluta ...

Maltempo al Centro/Sud - temperature in picchiata : Inizia a nevicare sull’Appennino. Forti temporali in atto [LIVE] : 1/7 ...

Ok della Camera : la manovra è legge. Conte : “Inizia la stagione del riscatto”. L’opposizione protesta : A 24 ore dall’esercizio provvisorio la Camera approva la manovra, dopo una maratona di una settimana tra il Senato e Montecitorio interrotta solo per onorare il Natale. Il governo festeggia lo scampato pericolo e sventola comunque le sue bandiere – dal superamento della legge Fornero al reddito di cittadinanza – anche se la legge di bilancio è par...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg Inizia a rosicchiare punti a Therese Johaug : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher Inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Iniziare l'anno sulle ciaspole : i 5 itinerari più belli d'Italia : ... cosa è cambiato dall'1 novembre Info utili Cibi in aereo: ecco quali alimenti si possono portare a bordo Viaggi I vulcani più pericolosi del mondo non si vedono ma sono attivi Notizie Ryanair, nuovi ...

Inter-Napoli stasera in tv - a che ora Inizia e su che canale vederla in tv : Si gioca interamente oggi, mercoledì 26 dicembre, la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Diverse le sfide interessanti in programma, ma l’attenzione di tutti non può che essere rivolta a San Siro, dove alle ore 20.30 andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli. Periodo certamente non semplice per la formazione di Luciano Spalletti. Dopo l’eliminazione in Champions League, i nerazzurri hanno superato ...

