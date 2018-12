Incatenato al letto per 4 anni dai genitori | 29enne liberato dalla polizia

ilgazzettino

: RT @ilmessaggeroit: Incatenato al letto per 4 anni dai genitori in Siria: 29enne liberato dalla polizia - MarcoMarrocco : RT @ilmessaggeroit: Incatenato al letto per 4 anni dai genitori in Siria: 29enne liberato dalla polizia - TerlizziGerardo : RT @ilmessaggeroit: Incatenato al letto per 4 anni dai genitori in Siria: 29enne liberato dalla polizia - Alixamer1 : Incatenato al letto per 4 anni dai genitori in Siria: 29enne liberato dalla polizia -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Allora ho deciso di evitare che potesse far male a qualcuno isolandolo dal resto del mondo. Avevo paura per lui e per gli altri'. I residenti del villaggio e vicini di casa conoscevano la situazione: ...