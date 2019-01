In Italia non siamo tutti sulla stessa barca | c’è chi beve champagne e chi affonda

Il ciclista inglese Chris Froome non difenderà la maglia rosa al prossimo Giro d’Italia : Il Team Sky ha comunicato che i ciclisti britannici Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno alla prossima edizione del Giro d’Italia, la cui partenza è prevista l’11 maggio da Bologna. Froome non potrà quindi difendere la maglia rosa vinta

Capodanno - Coldiretti : “In Italia spesi 2.1 miliardi per il cenone” : Per il cenone di fine anno gli Italiani hanno speso 2,1 miliardi di euro per i cibi e le bevande che due Italiani su tre (68%) hanno consumato nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si sono divisi tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’. Lo spumante si conferma il prodotto immancabile per quasi nove Italiani su dieci (91%) che hanno fatto saltare ben ...

Tennis - Del Potro non recupera per gli Australian Open - Murray ok - Italiani out : La prossima generazione è già lì' e ha individuato nel numero quattro del mondo, il tedesco Alexander Zverev, il croato Borna Coric, ora numero 12 e nel numero 15 greco Stefanos Tsitsipas come le ...

Mattarella : “Il modello di vita dell’Italia non è quello degli ultras” : “Lo sport è un’altra cosa” Ci sono stati anche gli ultras nel tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella si è brevemente soffermato sui recenti episodi di violenza: sulla morte dell’ultrà di estrema destra ucciso da una o due auto nel corso dell’agguato teso dagli interisti ai napoletani e anche sugli episodi di razzismo all’interno degli stadi. “Il modello di vita ...

Capodanno 2019 : tutti i concerti in Italia - e non solo - : ... questa sera avrò l'onore di cantare in una piazza unica al mondo, in una città che mi ha regalato tanto: Piazza del Plebiscito a NAPOLI! Ci vediamo lì per chiudere un anno intenso ed iniziare il ...

Capodanno - Fipe : “Cenone al ristorante per oltre 6 milioni di Italiani” : I dati confermano che sempre più gli italiani decidono di celebrare l’ultimo dell’anno fuori casa. Saranno oltre 6,3 milioni (100.000 unità rispetto al 2017) a cenare, con o senza veglione, in uno dei 93.000 ristoranti (il 78,4% del totale) aperti per la notte di San Silvestro. L’86% dei ristoratori si dice ottimista sulla possibilità di riempire il locale. Lo rileva la Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi ...

Militare degradato e cacciato dall’Esercito Italiano per non essere andato a messa : Il Militare si era rifiutato di partecipare alla messa in suffragio di un commilitone morto spiegando di essere non credente. Una decisione che gli è costata la carriera nell'esercito Italiano.Continua a leggere

Fico : non potevo mandare l'Italia in esercizio provvisorio : Roma, 30 dic., askanews, - Secondo Roberto Fico i tempi strozzati nella discussione della legge di bilancio a Montecitorio sono stati determinati dalla necessità di evitare che lo Stato andasse in ...

Mara Carfagna - la lezione di stile drastica per Salvini e Di Maio : "Non fate gli stalker degli Italiani" : Mara Carfagna ha lanciato un consiglio per Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista per l'ultimo giorno dell'anno. La speranza della vicepresidente della Camera è che i tre leader lascino spazio a Sergio Mattarella, evitando sovrapposizioni mediatiche proprio in occasione del tradizion

In Italia non c'è nessuno come la Juve. Adesso giudichiamola in Champions : Parleremo ancora di lui a fine stagione, questa la certezza, ma non possiamo aspettare così a lungo. Perché Massimiliano Allegri ha lasciato il segno sul campionato già alla fine del girone di andata: era più che prevedibile alla vigilia del torneo, non con tali dimensioni però. La Juventus si è spi

In un'abbazia Italiana Bannon ha aperto la sua 'scuola dei gladiatori' : 'Quando giro per il mondo, dico a tutti: guardate Salvini e Di Maio, non si vedono spesso politici moderni pronti a mettere da parte le differenze per lavorare insieme come hanno fatto loro sul bilancio'. Steve Bannon , ...