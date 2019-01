Immobile in grande spolvero alle Maldive | il capodanno è sexy con Jessica Melena e c’è

Lazio-Torino - Inzaghi : “Luis Alberto grande risorsa. Giocano Immobile e Parolo” : Le vittorie contro Cagliari e Bologna per lasciarsi alle spalle un momento delicato, adesso l’esame Torino per provare a consolidare il quarto posto in classifica. “Alleno un gruppo di professionisti che lavorano ogni allenamento al 100%, siamo lì in classifica da due anni e mezzo ed in Serie A non è semplice. Dobbiamo andare avanti pensando solo a noi stessi e ragionando partita dopo partita”, le parole di Simone Inzaghi nel ...