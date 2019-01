Il ritorno alla realtà di Guido Guidi

Giampiero Galeazzi e il morbo di Parkinson/ "Il ritorno in tv - la sfida al male e l'abbraccio alla vita" : Giampiero Galeazzi e il morbo di Parkinson, il giornalista commuove a Domenica in: "Il ritorno in tv, la sfida al male e l'abbraccio alla vita"

Pallavolo – Seria A2 - il Club Italia CRAI ospita Tuscania per la prima del girone di ritorno : Serie A2 Credem Banca: per la prima giornata del girone di ritorno il Club Italia CRAI ospita Tuscania Domani alle ore 16.00 (diretta Lega Volley Channel) al Palazzetto dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle andrà in scena il derby laziale tra Club Italia CRAI e Tuscania Volley per l’ultima partita del 2018. Per la prima di ritorno, le due squadre arrivano a questo appuntamento con situazioni diverse, sia nel confronto diretto sia ...

Serie B - anticipi e posticipi dalla 1ª alla 6ª giornata di ritorno : MILANO - La Lega di B ha reso noti anticipi e posticipi delle gare di campionato dalla prima alla sesta giornata del girone di ritorno. Apre venerdì 18 gennaio alle 21 Palermo-Salernitana, anticipo ...

2019 - anno di ritorno alla realtà per i mercati : Per quanto attiene gli Stati Uniti, la principale economia del mondo è destinata a rallentare, passando da una crescita ben al di sopra dei trend ad una crescita media standard entro la seconda metà ...

Nainggolan - minacce a moglie e figlie dopo l'audio sul ritorno alla Roma : Radja Nainggolan è finito al centro del mirino. Prima la sospensione per motivi disciplinari e la conseguente esclusione per la partita dell'Inter contro il Napoli, poi il presunto audio...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 1ª alla 9 ª giornata di ritorno : La Lega di Serie A ha diffuso il programma degli anticipi e dei posticipi dalla 1ª alla 9 ª giornata di ritorno . Ecco di seguito tutti i giorni e gli orari delle gare dal 19 gennaio al 17 marzo. 1ª ...

Serie A 2018 - 2019 - programmazione tv Sky e DAZN fino alla 9a giornata ritorno : programmazione TELEVISIVA DELLE GARE DELLA Serie A TIM 2018/2019 18ª giornata ANDATA 26/12/2018 Mercoledì 12.30 FROSINONE – MILAN ESCLUSIVA DAZN 26/12/2018 Mercoledì 15.00 ATALANTA – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY 26/12/2018 Mercoledì 15.00 BOLOGNA – LAZIO ESCLUSIVA...

Serie A 2018 - 19 - gli anticipi e posticipi dalla dalla 1a alla 9a giornata di ritorno : Serie A TIM 2018/2019 – anticipi E posticipi 1ª giornata DI ritorno Sabato 19 gennaio 2019 ore 15.00 ROMA – TORINOSabato 19 gennaio 2019 ore 18.00 UDINESE – PARMASabato 19 gennaio 2019 ore 20.30 INTER – SASSUOLODomenica 20 gennaio 2019 ore 12.30 FROSINONE – ATALANTADomenica 20 gennaio 2019 ore 18.00 CAGLIARI – EMPOLIDomenica 20 gennaio 2019 ore 20.30 NAPOLI – LAZIOLunedì 21 gennaio 2019 ore ...

Wake Up Call è il nuovo singolo di Antonino : “Un inno alla vita - il mio ritorno alle origini” (video e testo) : A due anni di distanza dall’ultimo album Nottetempo, Antonino è tornato con il nuovo singolo Wake Up Call, da oggi in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download. “Wake Up Call è nata durante il mio anno passato A Londra” ha scritto in un post su instagram, “Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ho scritto molti brani ispirato da tutto ciò che mi stava accadendo. Dalle voci straordinarie ...

Alonso e il clamoroso ritorno alla Ferrari. Ma la McLaren ha altri progetti : Quale sarà il ruolo di Alonso? L'ex campione del mondo dovrebbe svolgere i test invernali della nuova monoposto, la MCL34,, ma soprattutto fare da maestro al teenager Norris. Carlos Sainz ha ...

Calciomercato Roma - ritorno al passato? Idea Schick alla Samp per Defrel : Calciomercato Roma – Patrik Schick continua a non convincere all’interno della rosa di Eusebio Di Francesco. Acquisto dalla Sampdoria nel corso della sessione estiva 2017 di Calciomercato per 30 milioni di euro, per diversi motivi l’attaccante ceco non è riuscito a brillare in campo con la maglia della Roma. E questo nonostante nelle scorse settimane […] L'articolo Calciomercato Roma, ritorno al passato? Idea Schick alla ...

F1 - Fernando Alonso pensa ad un clamoroso ritorno nel 2020. Ferrari e Mercedes alla finestra : Fernando Alonso starebbe pensando a un clamoroso ritorno in Formula Uno nel 2020. Questa è la grande rivelazione di Marca, il quotidiano spagnolo si è soffermato sul futuro dell’asturiano che ha lasciato la massima categoria automobilistica ma che potrebbe ritornare nel Circus tra un paio di stagioni. Una fonte vicina al pilota, infatti, ha dichiarato che il due volte Campione del Mondo F1 (2005 e 2006 con la Renault) starebbe meditando ...