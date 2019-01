Il primo nato del 2019 in Italia 

VIDEO Milano sconfitta in campionato! primo ko per l’Olimpia nella Serie A di basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 15×09 - triangoli in ascensore nel primo episodio del 2019 : La trama di Grey's Anatomy 15x09 riparte esattamente dal punto in cui si è interrotto il finale di metà stagione lo scorso novembre. Nel primo episodio del 2019, il medical drama di Shonda Rhimes si ricomincia dal black out elettrico che dopo un crollo di parte dell'edificio dell'ospedale ha lasciato tutti al buio, ma soprattutto dalle situazioni che si sono venute a creare negli ascensori ormai bloccati dalla mancanza di corrente. ABC ha ...

L’ex primo ministro del Pakistan - Nawaz Sharif - è stato condannato a 7 anni di carcere : Nawaz Sharif, ex-primo ministro del Pakistan, è stato condannato a 7 anni di prigione dal tribunale anticorruzione di Islamabad, la capitale Pakistana. Secondo il tribunale, Sharif non è stato in grado di giustificare la provenienza dei soldi usati per costruire

Asso-Consum - avvocato pugliese nominato esperto tributarista della consulta legale Angelo Lucarella : "primo obiettivo fra tutti sarà ... : ... il secondo riguardante la strutturale revisione del sistema giudiziario , ancora in mano al Ministero dell'Economia, del tutto inidoneo a garantire certezza di indipendenza ed imparzialità dei ...

'L'anello dei monasteri' disegnato dal Mountain Bike Club per il primo raduno tra sport e cultura : Un percorso unico, denominato non a caso 'L'anello dei monasteri' , disegnato attorno alla cittadina di Soveria Mannelli, dalla doppia valenza: sportiva, perchè si è trattato di un circuito ciclistico ...

Rugby – Zebre-Benetton : centesima presenza per il tallonatore Fabiani - tutto pronto per il primo derby d’Italia : Scelte le Zebre per il derby di Parma contro il Benetton Rugby. centesima presenza con la franchigia federale per il tallonatore azzurro Fabiani Dopo la doppia vittoria in European Challenge Cup contro i russi dell’Enisei-STM, in occasione dell’undicesimo turno del Guinness PRO14 Rugby 2018/19, allo stadio Lanfranchi di Parma arriva il Benetton Rugby, per il primo attesissimo derby stagionale. Castello e compagni ospiteranno i veneti ...

Marte : InSight ha posizionato il suo primo strumento scientifico sulla superficie del Pianeta Rosso : Il lander InSight della NASA, “ammartato” sul Pianeta Rosso lo scorso 26 novembre, ha posizionato il suo primo strumento scientifico sulla superficie di Marte: il sismometro, sistemato sul suolo di fronte al veicolo, alla distanza che può raggiungere il braccio robotico (1,636 metri), è ben visibile nello scatto pubblicato dall’Agenzia Spaziale statunitense, con la sua copertura di colore rame illuminata dal crepuscolo. Grazie ...

Ecco il Porto di Conceicão : imbattuto in Champions - primo in campionato : La Roma pesca il Porto per gli ottavi di Champions League. La miglior avversaria che poteva augurarsi Di Francesco che sfiderà l'ex laziale Sergio Conceicão . L'ex centrocampista della Lazio ...

primo lunedì senza Grey’s Anatomy - ma per le feste di Natale arriva un intero canale FoxLife dedicato alla serie : Anche quest'anno nel periodo delle feste nasce un canale interamente dedicato a Grey's Anatomy, il canale 115 di Sky, attivo dal 22 dicembre al 19 gennaio. La serie è attualmente in pausa sia negli Stati Uniti, dove il finale di metà stagione è andato in onda a metà novembre, sia in Italia, dove lo stesso episodio è stato trasmesso a dicembre. La seconda parte della quindicesima stagione debutterà su ABC il 17 gennaio e a febbraio in Italia, ...

Inter - la bomba dall’Inghilterra : ecco allenatore e primo acquisto per la prossima stagione : L’Inter è scesa in campo per la 16^ giornata del campionato di Serie A, tre punti preziosi per la squadra di Luciano Spalletti che continua la corsa alla Champions League. Ma la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi grandi movimenti a gennaio, discorso diverso per giugno, previste operazioni importanti anche per la panchina. Spalletti non ha convinto, negativo soprattutto nelle ultime partite con scelte che hanno ...

Zingaretti : benvenuto a primo bimbo nato in ospedale Castelli : Roma – “Ben arrivato Andrea il primo bambino nato al nuovo ospedale dei Castelli Romani. Auguri alla mamma e al papa’. Grazie a tutti gli operatori della sanita’ del grande sforzo per l’avvio dell’ospedale. Ogni giorno un passo avanti per nuova sanita’”. Lo scrive su Twitter il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolo Zingaretti: benvenuto a primo bimbo nato in ospedale ...

Confartigianato - Dl semplificazioni : primo passo ma la battaglia è ancora lunga : Bene ma non è ancora abbastanza. "Il Dl semplificazioni è un primo passo per cominciare ad abbattere il mostro della burocrazia italiana, nemico numero uno delle imprese. Ma la battaglia non è priva ...

primo figlio per Elena Ballerini - è nato Alberto Emanuele : ‘Una gioia incommensurabile’ : Elena Ballerini è finalmente diventata mamma: l’inviata del noto programma di Rai2 Mezzogiorno in famiglia (che si era presa del tempo per prepararsi al parto anche dal lavoro) ha dato alla luce nella serata di sabato 8 dicembre il piccolo Alberto Emanuele. Lei e il marito Luca Ghini sono pazzi di gioia e d’amore per il batuffolino neonato e ne hanno dato l’annuncio attraverso il seguitissimo profilo Instagram di Elena, dove ...

Pensioni flessibili e quota 100 : primo ok dalla Camera - cresce l'attesa per il Senato : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 dicembre 2019 vedono arrivare il voto di fiducia alla legge di bilancio presso la Camera, mentre cresce l'attesa per la discussione in Senato. Il passaggio appare fondamentale perché si entrerà nei dettagli della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che degli altri provvedimenti inerenti il comparto. Nel frattempo dall'opposizione prosegue il pressing sulla maggioranza in merito alle scelte ...