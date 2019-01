Il cinema del 2019 | i film che vedremo nei prossimi mesi

I delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani - su Sky cinema 1 i quattro vecchini volano fino in Argentina : Una nuova indagine, ma la novità del secondo film-tv de I delitti del BarLume in onda questa sera, 1° gennaio 2019, alle 21:15 su Sky Cinema 1, è la location. I quattro vecchini protagonisti della serie tv tratta dai libri di Marco Malvaldi si spostano infatti a Buenos Aires, in Argentina.I delitti del BarLume-Hasta pronto Viviani, la trama ...

I Delitti del BarLume - stasera su Sky cinema «Hasta pronto Viviani!» : Dopo Il Battesimo di Ampelio, la prima delle nuove storie de I Delitti DEL BarLume,arriva a Capodanno il secondo appuntamento con l’ormai familiare e a volte letale provincia toscana della serie di gialli a tinte...

Tanti auguri a Giovanna Ralli - icona del cinema con Roma nel cuore : Negli anni novanta l'esordio in fiction di successo All'inizio del 1980, Ralli decide per un suo temporaneo ritiro del mondo del cinema, che durerà per tutto il decennio; si dedicherà però al teatro, ...

Van Gogh Sulla soglia dell’eternità film al cinema : cast - recensione - curiosità : Van Gogh Sulla soglia dell’eternità è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 3 gennaio 2019. La pellicola diretta da Julian Schnabel ha come protagonisti Willem Dafoe, Oscar Isaac. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Van Gogh Sulla soglia dell’eternità film al cinema: scheda e cast DATA USCITA: 03 ...

Il gioco delle coppie film al cinema : cast - recensione - curiosità : Il gioco delle coppie è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 3 gennaio 2019. La pellicola diretta da Olivier Assayas ha come protagonisti Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il gioco delle coppie film al cinema: scheda e ...

È morta Iaia Fiastri - volto del cinema e del teatro italiano : È morta ieri nella sua casa di Roma, all'età di 84 anni, dopo una lunga malattia, Iaia Fiastri, commediografa e sceneggiatrice. Ne dà notizia il figlio Iacopo.Nata a Roma nel 1934, ha iniziato la sua carriera scrivendo per il cinema, collaborando con Pasquale Festa Campanile e Dino Risi. Ma è soprattutto nel teatro che ha lasciato il segno, nel trentennale sodalizio con Garinei e Giovannini, con cui ha firmato alcune ...

È un cane il co-protagonista di Clic - il primo selfiefilm della storia del cinema : Milano, 24 dicembre 2018 -Si chiama Dastan, è un meticcio di rara bellezza, incrocio tra un pastore australiano e un pastore bergamasco e accompagna il protagonista di ‘Clic – 10 giorni guidato dal vento‘ per tutta la durata del film che è stato definito il primo selfiefilm della storia del cinema. Un viaggio avventuroso lungo [...]

Nel programma natalizio dell'Amministrazione comunale non mancano le proiezioni cinematografiche per i più piccoli : Come ogni anno nel periodo natalizio l'Amministrazione Cristaldi ha pensato ai più piccini con una serie di proiezioni di film per bambini presso le sale cinematografiche di Mazara del Vallo. Dopo la ...

Sazi del cinepanettone? Al cinema arrivano i “moschettieri del re” : Moschettieri del Re è il nuovo film di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli e con la partecipazione di Valeria Solarino, Roberta Procida e Luis Molteni. D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini). Oggi sono un allevatore di bestiame con un ...

Le metamorfosi delle governanti : le tate al cinema raccontano come cambiamo : In testa al box office 'Il ritorno di Mary Poppins' e 'Amici come prima' La storia Un vento forte, capace di attraversare fasi storiche, conflitti, congiunture economiche, riporta ciclicamente in ...

Buon compleanno a Gerard Depardieu : settanta candeline per l'icona del cinema - : Lo stesso sprezzo di ogni convenzione che più volte lo ha portato alla ribalta della cronaca: reo confesso di turbativa in aereo dove fece pipì nel corridoio durante un volo, accusato di stupro , da ...

Moschettieri Del Re non fa nemmeno un passo verso il cinema d’avventura : Ogni spettatore potrà scegliere da solo cosa gli dà più fastidio di Moschettieri del re, se la musica, la recitazione dei comprimari, la scrittura o la fotografia, di certo nel complesso il film molto difficilmente sarà all’altezza delle aspettative di chi va in sala sperando in un’avventura o in un film moderno, di quelli che sanno prendere sul serio sia la loro parte di commedia che quella di genere. Perché quel che si trova davanti il ...

Gérard Depardieu - il focoso fascino del gigante del cinema francese : Gérard Depardieu festeggia 70 anni. Nato il 27 dicembre del 1948 a Chetauroux, paesino sulla Loira, figlio di un fabbro e di una casalinga, è uno studente ribelle, finisce per breve tempo in un ...