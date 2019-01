Il Capodanno di Demi Lovato all’insegna della sobrietà dopo l’overdose | “Ho imparato la

optimaitalia

(Di martedì 1 gennaio 2019)Ildiè stato motivo di riflessione per la popstarl'anno più difficilesua vita: la cantante di Tell Me You Love Me è finita in rianimazione in seguito ad un'overdose lo scorso luglio e ha rischiato la vita, prima di intraprendere un percorso di riabilitazione in una clinica specializzata per tre mesi.Già con problemi di dipendenza da alcol alle spalle e tendenze suicide in giovane età, laha dovuto affrontare nuovamente i suoi demoni interiori nella seconda metà del 2018: archiviato il Tell Me You Love Me Tour in cui era impegnata la scorsa estate, si è dedicata alla sua salute e ha deciso di curare il suo alcolismo con l'aiuto di familiari, amici e nuovo compagno (lo stilista Henri Levy).aver completato i suoi 90 giorni dicon grande impegno, come ha raccontato la madre, a novembre è tornata a casa per votare alle elezioni ...