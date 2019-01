I vent' anni della moneta unica secondo i vertici europei

vent'anni di euro : A dieci anni dalla crisi finanziaria che ha fatto tremare il mondo, l'architettura dell'Unione europea economica e monetaria si è notevolmente rafforzata, ma, sottolinea la Commissione europea in una ...

L'euro compie vent'anni : ecco come ha messo in ginocchio l'Italia : A gennaio L'euro compirà vent'anni. Tempo di festeggiamenti, per qualcuno, e tempo di bilanci. Poche settimane fa , il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, parlando all' università Sant'Anna di Pisa, ha rivendicato i successi delL'euro. E non poteva fare altrimenti, del resto. Mai

Studio Universal chiude dopo vent’anni : canale spento nel 2019 : Attivo in Italia dal maggio del 1998, vent’anni dopo Studio Universal chiude ufficialmente i battenti (per la seconda volta, in realtà): il 31 dicembre 2018 è l’ultimo giorno di trasmissioni del canale tematico dedicato ai contenuti prodotti proprio dalla Universal, dal 2009 parte dell’offerta cinema di Mediaset Premium (la piattaforma pay su digitale terrestre della rete di Cologno Monzese, che nel 2018 ha anche chiuso la sua ...

Simona ventura - il suo nuovo amore è Giovanni Terzi? : L'amore torna a sorridere a Simona Ventura. Dopo la fine della lunga storia con Gerò Carraro (con il quale il rapporto è ancora buono), la conduttrice avrebbe un nuovo compagno. A scriverlo è il sito Dagospia, secondo il quale SuperSimo avrebbe iniziato una nuova relazione con il giornalista, architetto e conduttore Giovanni Terzi. La nuova coppia sarebbe nata da poche settimane e per il momento non è uscita allo scoperto, né tantomeno è ...

Le verità di PIero Ausilio : 'Coutinho lo avrei tenuto vent'anni' : Il direttore sportivo dell'Inter PIero Ausilio si racconta in una lunga intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio per Sky Sport, nell'ambito di una trasmissione dedicata ai manager sportivi del calcio. Ausilio ricorda gli albori della sua carriera, iniziata da giovanissimo a solo 18 anni quando smise di giocare nella Pro Sesto a causa di un grave infortunio subito due anni prima. La verità è che il ds interista avrebbe voluto fare l'allenatore, ...

Marco Balich : «Eventi multipli per uscire dagli anni dell'immondizia» : Un'autorità in tema di eventi spettacolari, Marco Balich. Ha messo la sua firma come direttore artistico sulle cerimonie per le Olimpiadi di Torino 2006, Sochi 2014, Rio de Janeiro 2016. Ora la sua ...

Nel segno del grande jazz i live al Bonaventura Music Club : Giovanni Falzone Open Quartet - Milano Post : L'ingresso ai concerti e agli spettacoli è libero , la prima consumazione costa 10 euro, ; per assicurarsi un tavolo è richiesta la prenotazione per la cena , tel. 02.36556618, . Bonaventura Music ...

Il forte vento di foehn flagella le Alpi : raffiche a 160km/h e super caldo - emergenza incendi e danni nelle ultime ore del 2018 : Il forte vento di foehn che soffia sulle Alpi non sta provocando soltanto un caldo eccezionale per il periodo, ma anche una vera e propria emergenza sulle montagne del Nord. Le temperature hanno raggiunto i +22°C in varie località di Piemonte e Lombardia, mentre in Liguria Genova ha toccato i +20°C. Notevoli anche i +18°C di Milano e i +15°C di Torino. In Lombardia il vento ha raggiunto raffiche di 155km/h ai Piani di Bobbio, 130km/h a Valcava ...

Angelina Jolie pronta a scendere in politica : “vent’anni fa ci avrei riso…” : Sarebbe pronta a scendere in politica e addirittura a correre per la Casa Bianca. E’ Angelina Jolie, una delle attrici più note del mondo. In un’intervista a tutto campo con la Bbc non ha escluso un suo futuro in politica e nemmeno una partecipazione alla sfida per la nomination democratica alle prossime presidenziali del 2020. Alla domanda del conduttore di Today programme, Justin Webb, se la ex moglie di Brad Pitt prenderebbe in ...

Clima : 75 miliardi di danni da 10 eventi disastrosi del 2018 : Un conto da 75 miliardi di euro di danni (circa 85 miliardi di dollari), quello presentato dai primi 10 disastri Climatici del 2018. Il calcolo arriva dall’ente britannico Christian Aid, ripreso poi da Reuters e New York Post. L’evento più grave da questo punto di vista sono stati gli uragani Florence e Michael, che hanno causato circa 32 miliardi di dollari di danni impattando sulle coste degli Stati Uniti, sui Caraibi e ...

BABBO NATALE DENUNCIATO/ Da un bambino di 9 anni : così ì desideri diventano diritti : Un bambino tedesco ha DENUNCIATO BABBO NATALE alla polizia perché non gli ha portato i regali desiderati. Siamo tutti figli di babbi diversi.

Simona ventura e Giovanni Terzi sono fidanzati?/ Dopo Gerò Carraro - spunta il giornalista

Max Gazzé - a Roma l'anteprima del tour per i vent'anni di 'La favola di Adamo ed Eva' : SCALETTA: "Etereo" "Vento d'estate" "Come si conviene" "Raduni ovali" "L'origine del mondo" "L'amore pensato" "Nel verde" "Comunque vada" "Due apparecchi cosmici per la trasformazione del cibo" "Casi ...