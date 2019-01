I finali possibili dell’ultimo episodio di Black Mirror

Curling - Europei 2018 : Italia sconfitta dalla Svezia - primo ko per gli azzurri. Semifinali possibili : L’Italia incappa nella prima sconfitta agli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Gli azzurri, dopo aver conquistato quattro vittorie consecutive (contro Olanda, Svizzera, Norvegia, Finlandia), si devono arrendere al cospetto della fortissima Svezia che si impone per 11-4 in nove end: la nostra Nazionale ha tenuto testa ai vicecampioni del mondo e vicecampioni olimpici per otto frazioni, poi ha dovuto ...