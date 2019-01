I conti della Regione | il bilancio di fine anno di Musumeci e Armao

I componenti di Uil ed Fp Cgil - sulla liquidazione della MessinaServizi Bene Comune : 'Non ci convince il parere della Corte dei conti - ... : Messa in liquidazione di MSBC, Fp Cgil e Uil Trasporti : 'Non ci convince il parere della Corte dei Conti , servono ulteriori approfondimenti prima di regalare ai privati un servizio da 300 milioni di ...

La voce della Politica ''continua lo stato di agitazione degli ex lavoratori di Tempa Rossa' : Gli ex lavoratori hanno manifestato deciso disappunto anche rispetto l'azione sindacale e Politica che sebbene si sia fatta garante dei diritti dei cittadini e della categoria in particolare non ha ...

Palermo : Davide Enia - il 2018 è stato l'anno della cultura ma ora serve continuità : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato per Palermo l'anno di Manifesta, della Capitale della cultura. Finalmente, dopo un periodo abbastanza oscuro, la città sembra essersi data una prospettiva. Quindi, in qualche modo, sta cercando di darsi un ruolo per quelli che saranno i tempi a venire.

UE e benessere degli animali : i rilievi della Corte dei conti europea : Le relazioni speciali della Corte dei Conti europea illustrano le risultanze delle ispezioni espletate su politiche e programmi dell’UE su temi concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti compiti d’indagine, tenendo conto dei rischi per la performance e la conformità, del livello delle entrate e delle spese, dei futuri sviluppi e dell’interesse pubblico e politico. benessere degli animali: gli standard ...

Combinata nordica – Pittin e Costa in allenamento con gli azzurri della continental Cup : Pittin e Costa a Predazzo insieme agli atleti di Continental Cup. Turno di riposo per Raffaele Buzzi Ritrovo a Predazzo per Alessandro Pittin e Samuel Costa. I due atleti di punta della Nazionale di Combinata nordica si alleneranno nell’impianto della località trentina da giovedì 27 a domenica 30 dicembre insieme ai tecnici Pietro Frigo e Giuseppe Michielli più altri membri dello staff. Con loro non ci sarà Raffaele Buzzi, ...

Ministero della Salute richiama il gelato della Despar : “contiene tracce di lattosio” : Il richiamo è stato disposto per proteggere i soggetti intolleranti o allergici al lattosio da possibili rischi; per tutti gli altri clienti il prodotto sopra indicato naturalmente non comporta alcun pericolo per la Salute.Continua a leggere

In difesa della nobiltà : la vita dei conti Crawley è un sontuoso film : Cresce l'attesa per il ritorno di Downton Abbey: dopo sei stagioni di grande successo, i protagonisti della serie tv ambientata nell'Inghilterra degli anni Dieci e Venti stanno per tornare, questa ...

Guerra degli sconti - chi paga? Ai supermercati il guadagno più alto della filiera. Costi e rischi scaricati sui piccoli produttori : Disegnare la filiera agroalimentare in modo che i diritti umani siano tutelati e che il consumatore sappia per cosa paga e chi guadagna dai suoi acquisti. Sembra un obiettivo così lontano in un mondo dove, paradossalmente, chi produce il cibo che arriva sulle nostre tavole, non ne ha per sé. Colpa di un sistema alimentare caratterizzato in alcuni Paesi (come l’Italia) da filiere troppo lunghe e complesse e dalla concentrazione del potere di ...

"Divieto della vergogna" in Valle Roya : la protesta degli autotrasportatori continua - anche sotto Natale : ... la manifestazione si farà sentire "in tutti gli angoli, anche a Roma" , mentre il segretario di Astra Cuneo Guido Rossi ha auspicato che "la politica italiana e Anas prendano finalmente l'...

Il discorso natalizio della Regina contiene un consiglio che dovrebbero ascoltare Kate e Meghan : Nel suo annuale discorso natalizio, la Regina ha esortato le nazioni a rispettare le opinioni l'uno dell'altro. La monarca ha riconosciuto le differenze che esistono in tutto il paese e ha sollecitato le persone a essere più comprensive tra loro. Il suo messaggio, rilasciato a due anni dalla Brexit, risulta perfettamente adatto a esser seguito dalle due cognate, Kate e Meghan, che, secondo quanto ricostruito attraverso i rumors, sembrano ...

PANETTONE VEGANO contiENE LATTE : RITIRATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE/ Marca : gli ingredienti giusti : LATTE nel PANETTONE VEGANO: RITIRATO dal MINISTERO DELLA SALUTE. Lotto e Marca del prodotto incriminato venduto da Despar Veggie.

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

