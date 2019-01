I cent' anni di Salinger e il segreto de ' Il giovane Holden'

USA : bambina di 7 anni uccisa da un sicario davanti a un centro commerciale : E' accaduto in Texas. La bambina era in auto insieme alla mamma, che è rimasta ferita, e ad altre tre ragazze che sono rimaste illese. Caccia all'uomo in tutto lo stato.Continua a leggere

cento anni di Salinger e 'Il giovane Holden' : Einaudi, l'editore italiano dei libri di J.D. Salinger, a quasi 70 anni dalla prima edizione americana del 1951 e a 60 da quella italiana, ha fatto ritradurre a Matteo Colombo 'Il giovane Holden' nel ...

Cinque anni fa l’incidente sugli sci a Schumacher - il pilota più vincente della F1 : Il 29 dicembre del 2013 il campione tedesco batteva la testa su una roccia sporgente su una pista da sci di Meribel. Da allora, dopo una serie di operazioni e un lungo periodo di rieducazione, non è più apparso in pubblico

Esce il nuovo Sardinia Post Magazine : in copertina i cento anni di Maria Lai - Sardiniapost.it : Tra i tanti servizi di attualità segnaliamo La scienza delle indagini , di Manuel Scordo attraverso il ricordo dei diciotto anni del Ris di Cagliari, guidato dall'ex colonello Giovanni Delogu. ...

Belve (Nove) - Paola Turci a Francesca Fagnani : “Ho subito molestie a 13 anni. Se tornassi indietro andrei in un centro antiviolenza” : “Avevo 13 anni. Se io tornassi indietro e sapessi di poter andare in un centro antiviolenza, in un posto dove mi ascoltano, mi proteggono e mi difendono, ci andrei subito”. Paola Turci, ospite dell’ultima puntata di ‘Belve’, il programma condotto da Francesca Fagnani su Nove venerdì 28 dicembre alle 22.45, rivela per la prima volta un episodio drammatico della sua vita. “Nel 2005 esce l’album ‘Tra i fuochi in mezzo ...

Addio Giovanni Martorana - l’attore de ‘I cento passi’ morto per esalazioni di una stufa : Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni, è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa mentre l’uomo dormiva. Secondo quanto riferiscono alcuni amici, avrebbe provato a raggiungere la porta di casa, dietro la quale è stato trovato senza vita. Chi era Giovanni Martorana Martorana era conosciuto con il soprannome ...

Giappone : chiesti 5 anni di carcere per 3 ex manager della centrale di Fukushima : chiesti 5 anni di carcere per 3 ex manager della centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, distrutta dal terremoto/tsunami del marzo 2011: l’ex direttore della Tokyo Electric Power (Tepco) Tsunehisa Katsumata e due ex vicepresidenti Sakae Muto e Ichiro Takekuro sono accusati di negligenza con conseguenza di morte. Secondo i pm i 3 manager erano consapevoli del rischio legato a possibili terremoti e tsunami con onde oltre 15 metri di ...

Addio a Giovanni Martorana - scanzonato venditore di radio per i "I cento passi" : Il grande regista belga notò subito il suo valore e, infatti, lo portò con sé a Bruxelles, dove Giovanni si stabilì per mesi e recitò in altri due spettacoli". Nel '99 Marco Tullio Giordana lo volle ...

Giovanni Martorana morto per le esalazioni di una stufa. Ha recitato ne “I cento passi” - “La meglio gioventù” e “Malena” : Tutte le imposte erano chiuse, non sono stati trovati segni d’effrazione né ferite sul corpo dell’attore. Lui è stato trovato senza vita sul pavimento, vicino alla porta d’ingresso che forse voleva aprire per mettersi in salvo, senza riuscirci. Giovanni Martorana, attore palermitano di 56 anni, oggi è stato trovato morto da un parente, mandato a casa dalla mamma della vittima, preoccupata per l’insolito silenzio del figlio che non sentiva da due ...

Rivolta al carcere di Trento : danni alle celle due inchieste - trasferimento necessario per un centinaio di detenuti : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Sergio Damiani Invio mail Redattore della Cronaca di ...

Sport Equesrtri; il Cavaliere Giovanni Sapuppo in visita al centro Ippico Il Faro di Leonforte : Ieri mattina 23 dicembre presso il Centro Ippico il Faro di Leonforte ha tenuto uno stage il Cavaliere Giovanni Sapuppo di origine catanese ma ormai trasferitosi da anni prima a Verona e poi a Brescia.

