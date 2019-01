Hopman Cup – Tiafoe colpisce in piena faccia Federer e lo stende | la reazione di Roger è

Hopman Cup - Federer vince la sfida contro Williams : finale a un passo : Gli Stati Uniti, per dovere di cronaca, si tirano fuori dalla lotta per il primo posto nel girone. Svizzera-Stati Uniti 3-0 R. Federer b. F. Tiafoe 6-4 6-1 S. Williams b. B. Bencic 4-6 6-4 6-3 ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : la Svizzera batte gli USA - che show di Roger Federer. Serena Williams si arrende : Capodanno spettacolare con la Hopman Cup, tradizionale torneo di inizio stagione che si disputa sul cemento di Perth (Australia). Il primo giorno dell’anno ha regalato il bel confronto tra Svizzera e USA vinto dai rossocrociati per 2-1, successo utile per confermare il primo posto nel proprio girone. Roger Federer è sceso in campo con la solita grinta e con la sua classe proverbiale ha sconfitto Tiafoe per 6-4 6-1: il Maestro, al secondo ...

Tennis - Federer vs Serena Williams : capodanno show alla Hopman Cup : Roger Federer e Serena Williams si affronteranno domani in quel di Perth nella sfida Usa-Svizzera della Hopman Cup I media l’hanno già definita la nuova ‘battaglia dei sessi‘, in pratica un’edizione aggiornata dello storico incontro del 1973 in cui Billie Jean King mandò al tappeto l’ex numero uno del mondo in campo maschile Bobby Riggs. E anche se nelle dichiarazioni della vigilia non vi è alcuna traccia ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams non basta agli USA - Tsitsipas trascina la Grecia al successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...

Hopman Cup – Federer super - sorridono Kerber e Bencic : pesanti ko per Spagna e Gran Bretagna : Germania e Svizzera dominano su Spagna e Gran Bretagna: il resoconto della seconda giornata di sfide della Hopman Cup Seconda giornata di sfide alla Hopman Cup: in attesa dell’inizio della stagione 2019 di tennis, gli appassionati possono godersi un po’ di spettacolo con i big sui campi in cemento dell’Australia per l’avvincente sfida a squadre. La Germania ha dominato sulla Spagna, con Zverev che ha mandato al ...

VIDEO Roger Federer - la vittoria su Cameron Norrie alla Hopman Cup : Roger Federer ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, strapazzando Cameron Norrie con un doppio 6-1 nel primo incontro della Hopman Cup. Il Maestro svizzero non ha avuto alcun problema contro il britannico, demolito a suon di grandi colpi tipici del talento elvetico che si è confermato in ottima forma e che ha dato il via a quella che potrebbe essere la sua ultima annata da professionista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Germania e Svizzera battono Spagna e Gran Bretagna 3-0 - sigillo di Federer : Due sfide senza storia quelle andate in scena oggi per la Hopman Cup di Tennis: la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer ha strapazzato 3-0 la Gran Bretagna di Cameron Norrie e Katie Boulter, mentre la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev ha regolato con il medesimo punteggio la Spagna di Garbine Muguruza e David Ferrer. Entrambe le Nazioni vincitrici vanno in testa ai rispettivi gironi, essendo questa per loro la prima ...

Hopman Cup - Roger Federer e Alexander Zverev vittoriosi nel torneo-esibizione australiano : Roger Federer e Alexander Zverev sono pronti per la nuova stagione, buono stato di forma messo in mostra nella Hopman Cup Vittorie per Roger Federer e Alexander Zverev nella Hopman Cup, il tradizionale torneo esibizione misto per nazioni organizzata dall’Itf, in programma fino a sabato 5 gennaio sul veloce indoor della ‘Perth Arena’, in Australia. Lo svizzero, attualmente terzo nel ranking Atp, si è imposto con un doppio ...

Hopman Cup – Colpo Australia contro la Francia : la Gran Bretagna trionfa sulla Grecia : Le prime due sfide che aprono la Hopman Cup vedono u successi di Australia e Gran Bretagna su Francia e Grecia A cavallo fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, la Hopman Cup permette ai tifosi di tennis di rivedere in campo diversi dei propri beniamini. In attesa di vedere Roger Federer, le due sfide di apertura regalano subito match interessanti nei quali ottengono le prime vittorie Australia e Gran Bretagna. I tennisti aussie ...