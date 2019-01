Giulia De Lellis e Irama innamoratissimi la Notte di Capodanno!

Giulia De Lellis punzecchia Andrea Damante : "Le corna fanno dimagrire" : Da una parte Andrea Damante che sostiene di aver pianto dopo l'addio con Giulia De Lellis . Dall'altra lei, la bella influencer che tra le righe di questo capodanno sembra ammettere di essere stata ...

Ivana Mrazova fa una dedica speciale a Luca Onestini e Giulia De Lellis : Luca Onestini e Giulia De Lellis: i ricordi di Ivana Mrazova Nelle ultime ore Ivana Mrazova sta facendo il bilancio del 2018 condividendo sul suo profilo Instagram i momenti più importanti e più belli della sua vita trascorsi negli ultimi 12 mesi. La terza classificata della seconda edizione di grande successo della versione Vip del Grande Fratello, ha postato tra le sue Instagram Stories i cosiddetti “2018 best nine on Instagram’, ...

Ignazio Moser interviene dopo le parole di Giulia De Lellis : post per Andrea Damante : Ignazio Moser scrive ad Andrea Damante: un post rassicurante Il post di Ignazio Moser per Andrea Damante dopo la polemica sollevata da Giulia De Lellis avrà senz’altro un sapore dolcissimo per l’ex tronista, visto che giunge in un periodo molto delicato per lui. In effetti nessuno si aspettava che Giulia avrebbe confessato tutto e che […] L'articolo Ignazio Moser interviene dopo le parole di Giulia De Lellis: post per Andrea ...

Giulia De Lellis rompe il silenzio e si sfoga : “Ecco perchè l’ho fatto” : Giulia De Lellis svela perchè ha parlato dei tradimenti di Andrea Damante La fine dell’anno si avvicina ed è inevitabile tirare le somme. In un post su Instagram, Giulia De Lellis ha confermato i tradimenti di Andrea Damante. Nelle ultime ore l’influencer ha condiviso delle foto risalenti al periodo in cui stava ancora con Damante con il seguente messaggio: “Le corna fanno dimagrire”. Quelli erano i giorni in cui si ...

Uomini E Donne : Gemma Galgani e Giulia De Lellis saranno in prima serata con il serale! Ecco il loro ruolo : Sono settimane che grazie al settimanale Chi sappiamo dell’arrivo in prima serata di Uomini e Donne. Ieri notte Davide Maggio ha svelato che nel serale del programma mariano ci saranno anche Gemma Galgani e... L'articolo Uomini E Donne: Gemma Galgani e Giulia De Lellis saranno in prima serata con il serale! Ecco il loro ruolo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne serale - Gemma Galgani e Giulia De Lellis nel cast : Dopo avervi svelato in anteprima la presenza di Valeria Marini, oggi possiamo aggiungere nuovi particolari in merito al serale di Uomini e donne che approderà su Canale 5 tra gennaio e febbraio. Come scrive il sito di Davide Maggio, infatti, nel cast ci saranno anche due volti molto noti al pubblico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Si tratta di Giulia De Lellis e di Gemma Galgani. La corteggiatrice storica di Andrea Damante ...

Giulia De Lellis ‘Le corna fanno dimagrire’ e a sorpresa conferma i tradimenti : Ad aprile del 2018 una delle coppie più amate di Uomini e Donne e dei social network è scoppiata: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. Ora lei ha voltato pagina ed è tornata a sorridere e amare tra le braccia di Irama, il vincitore di Amici, ma per mesi non si è fatto altro che parlare delle fine della storia con Damante. Molte le voci che si rincorrevano sul perché della rottura, tra cui spiccavano insistenti quelle su un ...