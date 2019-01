Germania | auto sulla folla | quattro feriti

Germania - veglione di sangue : investe e ferisce con l'auto 4 stranieri : Almeno quattro persone sono rimaste ferite nel centro di Bottrop in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l'automobile, in quello che appare un attacco ...

E' piombato con l'auto sulla folla, forse nel tentativo di colpire un gruppo di cittadini stranieri. E' accaduto poco dopo la mezzanotte a Bottrop, cittadina del lander tedesco del Nord Reno-Westfalia. Il protagonista è un uomo di circa 50 anni, poi fuggito verso la vicina città di Essen prima di essere fermato e arrestato dalla polizia. Tra le persone colpite dalla sua macchina c'erano cittadini siriani e afghani.

Germania : l'autorità per la protezione dei consumatori porterà Nintendo in tribunale a causa del sistema di preordini del Nintendo eShop : l'autorità tedesca per la protezioni dei diritti dei consumatori (VZBV) ha deciso di intraprendere un'azione legale contro Nintendo per via della politica adottata riguardo le prenotazioni sul Nintendo eShop.Come riporta Eurogamer infatti Nintendo permette solo pre-ordini senza possibilità di cancellazione, da qui la crociata tedesca contro la grande N. Dopo mesi di lavoro, il VZBV in collaborazione con il Consiglio Norvegese dei consumatori ...

Germania - l’auto di domani è elettrica. Ma a rimetterci saranno i lavoratori : La Germania corre a gran velocità verso un futuro più verde e meno inquinante e lo fa a partire dall’attuazione di politiche sempre più restrittive nei confronti dei veicoli diesel. Poi c’è Volkswagen, il più grande gruppo automobilistico del Paese, che ultimamente e quasi a cadenza settimanale, rilascia numeri sempre aggiornati sulla spesa che è pronto ad affrontare riguardo alla produzione di una gamma totalmente elettrica, quella che ...

Scontro frontale tra autobus in Germania : 40 feriti - due bambini sono in gravi condizioni : Drammatico incidente in Baviera: due autobus si sono scontrati frontalmente sulla statale 2245 che collega Ammendorf a Zirndorf. Almeno 40 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini in gravi condizioni. I due mezzi erano, infatti, pieni di studenti che tornavano a casa da scuola. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza della zona.Continua a leggere

Crescita - nel terzo trimestre pil della Germania in calo dello 0 - 2% : è la prima volta dal 2015. Pesa il mercato auto : Non solo la frenata dell’Italia, la cui Crescita si è fermata. A zavorrare la Crescita dell’Eurozona nel terzo trimestre è stata soprattutto la Germania, che per la prima dall’inizio del 2015 ha visto il pil diminuire dello 0,2%. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Eurostat mercoledì. La battuta d’arresto dopo i +0,4 e +0,5% dei trimestri precedenti è però ritenuta temporanea: gli analisti continuano a ...