Genova | Ponte Morandi | Capodanno sotto il tendone per gli sfollati

Un Ponte nuovo per il 2019 - questo l'Augurio del Cardinale Angelo Bagnasco a Genova e all'Italia : Intervista in esclusiva all'Arcivescovo di Genova. Ponte Morandi, Europa, migranti, Africa: tanti i temi toccati dall'alto prelato -

Ponte - Bucci : «Genova merita fiducia per aiutarla a ripartire» | : Il sindaco-commissario traccia il bilancio di un anno difficile e guarda al 2019: «La città non deve interrompere il suo cammino di crescita»

Genova : aperto il Poliambulatorio vicino al Ponte Morandi : Una nuova struttura medica per venire incontro alla popolazione della Valpolcevera, ancora alle prese con l'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi -

A Genova chiudono le aziende vicino al ponte. Nessun aiuto per i venti lavoratori licenziati : Anche per gli abitanti della zona arancione Nessun indennizzo per i disagi che subiranno per via dei cantieri di demolizione e la ricostruzione di un nuovo viadotto -

Ponte - Bucci : «Genova merita fiducia per aiutarla a ripartire» | : Il sindaco-commissario traccia il bilancio di un anno difficile e guarda al 2019: «La città non deve interrompere il suo cammino di crescita»

Ponte - Bucci : «Genova merita fiducia : Il sindaco-commissario traccia il bilancio di un anno difficile e guarda al 2019: «Il conto per Autostrade è più salato, 449 milioni»

Genova - Ponte Morandi : la seconda settimana di gennaio “inizieremo a vedere pezzi venire giù” : “Penso che tra la seconda e terza settimana di gennaio inizieremo a vedere pezzi di Ponte venire giù. Per ora i lavori stanno procedendo senza ostacoli. A oltre 4 mesi dal disastro io aspetto solo l’ora di vederlo giu’ perche’ vuol dire che si va verso la ricostruzione“: lo ha dichiarato, riferendosi allo smontaggio del moncone ovest di Ponte Morandi, Marco Bucci, sindaco e commissario per la ricostruzione del ...

Ponte Genova - il ricorso di Autostrade : "usati come bancomat del Governo" : Non ci sta Autostrade a trasformarsi da concessionaria a "bancomat del Governo". In quaranta pagine di ricorso al Tar Liguria snocciola tutta la sua insoddisfazione e chiede l'annullamento di quattro ...

Autostrade : rischio rincari per i pedaggi - nonostante il crollo del ponte di Genova : La decisione deve avere la firma di due ministeri, il Tesoro e i Trasporti, che decidono l’aumento dei prezzi dopo aver visionato i piani economico-finanziari delle societa concessionarie. Il governo Letta nel 2014 provò a bloccarli. Partirono decine di contenziosi in cui lo Stato uscì perdente per colpa di convenzioni-capestro

Autostrade : rischio rincari per i pedaggi - nonostante il crollo del ponte di Genova : La decisione deve avere la firma di due ministeri, il Tesoro e i Trasporti, che decidono l’aumento dei prezzi dopo aver visionato i piani economico-finanziari delle societa concessionarie. Il governo Letta nel 2014 provò a bloccarli. Partirono decine di contenziosi in cui lo Stato uscì perdente per colpa di convenzioni-capestro

Genova : la città alla messa di Natale vicino ai monconi del Ponte Morandi : Il cardinale Angelo Bagnasco ha scelto la piccola parrocchia di San Bartolomeo di Certosa per la liturgia più importante dell’anno, la messa del giorno di Natale: tanta la commozione davanti ai monconi del Ponte Morandi, il viadotto che il 14 agosto, crollando, ha provocato la morte di 43 persone. Bagnasco ha dichiarato: “Dalle rovine del Ponte Morandi sembra si sia sprigionata una benevolenza reciproca nuova, un pensare positivo ...

Ponte di Genova stop alla revoca della concessione ad Autostrade : «Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale: disporremo la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia», aveva annunciato il premier Giuseppe Conte all’indomani del crollo del Ponte Morandi. Ma a dispetto dei proclami di quei giorni (Di Maio: «Chi non vuole revocare le concessioni deve passare sul mio cadavere. C’è la volontà po...

Genova : il nuovo ponte Morandi sarà inaugurato a inizio 2020 : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato che il ponte Morandi a Genova sarà pronto per l'inizio del 2020. Genova, al via la ricostruzione del ponte Morandi Parole connotate da un forte ottimismo e da una certa sicurezza quelle del ministro dei Trasporti Toninelli, il quale annuncia che la ricostruzione del ponte Morandi ha già preso il via e che il ponte sarà di nuovo "in piedi" per l'inizio del 2020. Ricordiamo che il crollo ...

Ponte Genova - ex ministro Delrio dai Pm : 17.12 L'ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti Delrio è stato sentito dai Pm come persona informata dei fatti in relazione al crollo del Ponte Morandi. "Massima disponibilità a collaborare con la Giustizia, che è l'unico organo che può stabilire la verità dei fatti", ha detto Delrio lasciando il Tribunale. Ascoltato per un'ora e mezza, l'ex ministro ha chiarito al Pm Terrile "tutte le procedure e le attività del ministero e le ...