FOTO | Capodanno a Cattolica tra musica | podismo e il tuffo in mare

MotoGp - uno scatto che vale più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

Capodanno - le FOTO dal mondo tra fuochi d’artificio - maratone - tuffi e tradizioni : È arrivato il 2019: dall’Australia alla Nuova Zelanda, dalla Malaysia a Hong Kong al resto d'Europa, le immagini più belle dei festeggiamenti Dall’altra parte del pianeta è già 2019: dall’Australia alla Nuova Zelanda, dalla Malaysia a Hong Kong, le immagini più belle dei festeggiamenti

Capodanno in musica 2019 - Canale 5/ Anticipazioni e ospiti : FOTO - gli auguri di Fabio Rovazzi : Capodanno in musica 2019: Anticipazioni e ospiti della serata di Canale 5, conduce Federica Panicucci. Elettra Lamborghini alza la temperatura.

Meglio soli (e ubriachi) che male accompagnati : Andy Murray e il suo Capodanno con qualche bottiglia di troppo [FOTO] : Andy Murray ha deciso di festeggiare l’addio al 2018, definito un anno ‘di merda’, in compagnia di una serie di bottiglie di birra e champagne. Come si dice… Meglio soli (e ubriachi) che male accompagnati no? “Cosa fai a Capodanno?”, se avreste avuto modo di rivolgere tale domanda ad Andy Murray vi avrebbe risposto con un insulto probabilmente (e non solo lui!). Per il tennista britannico il 2018 è stato ...

Capodanno - dal Pacifico alle Americhe : il mondo accoglie il 2019 nella Notte di San Silvestro [FOTO LIVE] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Capodanno d’amore per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina : vacanza romantica - con dedica… italiana - per CR7 [FOTO] : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sempre più innamorati: la bella coppia vola a Dubai per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al 2019 tra baci e dediche romantiche Manca poco per il conto alla rovescia della notte di San Silvestro, al termine del quale si festeggerà per l’inizio di un nuovo anno. Tutto il mondo è pronto per dire addio al 2018 e dare il benvenuto al 2019, nella speranza che sia un anno migliore di ...

Auguri di buon 2019 : frasi - FOTO e video di Capodanno su WhatsApp : Fare gli Auguri di buon 2019 alle persone care è tappa quasi obbligata: farà piacere anche a voi sorprenderli con il pensiero giusto, in modo da spazzare via la malinconia. Per molti le ore che stiamo vivendo possono risultare un po' pesanti, ed è per loro che dovrete ingegnarvi con le frasi, foto e video di Capodanno da inviare su WhatsApp in occasione di questo 31 dicembre e di domani 1 gennaio. Partiamo dalle foto di buon 2019, sempre ...

Buon Anno 2019 : cinque pensieri e FOTO da dedicare nel giorno di Capodanno : Con l'arrivo del nuovo Anno è solito inviare dei messaggi di auguri belli, originali che colpiscono dritto al cuore di chi si ama. Le frasi d'auguri devono essere sempre adatte a chi le leggerà. Di seguito 5 pensieri da inviare ai propri cari.

Capodanno in Thailandia per Elisabetta Gregoraci - le sexy FOTO dalla meta paradisiaca : Elisabetta Gregoraci sexy in vacanza in Thailandia, le meravigliosa calabrese trascorrerà il Capodanno nella stupenda meta vacanziera Elisabetta Greogoraci, dopo aver trascorso il Natale al fianco dell’ex marito Flavio Briatore ed al figlio Nathan Falco, è volata in Thailandia, dove trascorrerà il Capodanno. La bellissima soubrette italiana, che pare avere una nuova relazione con Francesco Bettuzzi, non è apparsa per ora con nessuno ...

Marchisio - capodanno con la famiglia a Dubai : il calciatore vola al caldo degli Emirati e si concede una cena da Nusr-Et [FOTO E VIDEO] : Arrivo a Dubai e cena da Nusr-Et: la famiglia di Claudio Marchisio si prepara a festeggiare il capodanno negli Emirati Arabi Claudio Marchisio, dopo aver patito il freddo a San Pietroburgo ed essere passato da Torino a salutare parenti ed amici, è volato a Dubai con la famiglia. Insieme alla moglie Roberta Sinopoli ed ai figli Leonardo e Davide, il calciatore ex Juventus si concede un po’ di relax nel lussuoso paradiso di Dubai, dove ...

WhatsApp - adesivi per Capodanno 2019/ FOTO - emoticon ed emoji per augurare 'Buon anno' : Sta per arrivare il Capodanno 2019 e con questo gli adesivi per WhatsApp. Alla ricerca del modo più simpatico e carino di fare gli auguri di Buon Anno