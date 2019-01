Formula 1 | Montezemolo | ' Schumacher | spero possa succedere qualcosa So che lotta'

sport.sky

: RT @FormulaPassion: Luca Cordero di Montezemolo ha parlato dell'era Schumacher in Ferrari: 'In tanti mi chiesero di licenziarlo dopo gli in… - maron_barbara : RT @FormulaPassion: Luca Cordero di Montezemolo ha parlato dell'era Schumacher in Ferrari: 'In tanti mi chiesero di licenziarlo dopo gli in… - TopCarNews : Montezemolo: 'Schumacher maniacale anche come padre, il suo DNA è nella Ferrari' - Formula 1 News… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) "chema non voglio dire altro, se non che so che Michael, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno". Poche parole ma dense di speranza quelle ...