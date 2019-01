Firenze | l’appello del direttore degli Uffizi Eike Schmidt alla Germania | “Restituite il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 gennaio 2019) “Un appello, per il 2019: ci auguriamo che nel corso di quest’anno possa essere finalmente restituito alle Galleriediil celebre ‘Vaso di Fiori’ del pittore olandese Jan van Huysum, rubato da soldati nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e, attualmente, nella disponibilità di una famiglia tedesca che, dopo tutto questo tempo, non l’ha ancora reso al museo, nonostante le numerose richieste da parte dello Stato italiano”. A lanciare l’appello, diffondendolo anche attraverso internet (sul sitoe sui profili social del complesso museale), è oggi, primo giorno del nuovo anno, lo stessotedesco. Il dipinto in questione è un capolavoro di Jan van Huysum (Amsterdam 1682-1749), pittore di nature morte di grandissima fama: si tratta di un olio su tela, cm 47 x 35, ...