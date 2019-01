Fernando Alonso loda Michael Schumacher : “E’ stato il rivale più grande che ho incontrato in pista” : Fernando Alonso fa parte, almeno per il momento, dell’album dei ricordi del Circus della Formula Uno e ripensando a ciò che è stato il due volte campione del mondo può tracciare un bilancio di quanto fatto in pista. In questo senso lo spagnolo ha chiaramente indicato in Michael Schumacher il rivale più qualificato contro cui si è trovato a confrontarsi. Un duello a cui gli appassionati hanno potuto assistere nel Mondiale 2006 con il ...

Il capodanno di Fernando Alonso - il messaggio di auguri ai fan e la dichiarazione d’amore alla sua Linda : Fernando Alonso ed il suo sereno capodanno accanto alla fidanzata Linda Morselli: il messaggio d’auguri ai fan dell’ex pilota di Formula Uno “Un felice anno a tutti! Un 2019 pieno di serenità a tutti, la mia è @laLindaa “. Con questo messaggio di auguri ai fan, Fernando Alonso festeggia sui social il capodanno accanto alla sua bellissima fidanzata Linda Morselli. L’ex pilota di Formula Uno, abbracciato alla ...

F1 – Anche Fernando Alonso si prende gioco dei suoi fan : burla con… frecciatina [VIDEO] : Fernando Alonso si diverte nel Dia de Santos Inocentes: lo scherzo dell’ex pilota spagnolo di F1 sui social Il “Dia de Santos Inocentes” ha ingannato tantissime persone, oggi, in particolar modo sui social: in Spagna oggi si celebra l’equivalente del nostro “Pesce d’Aprile”, quindi tanti personaggi famosi, da quelli del mondo dello spettacolo a quelli dello sport, si sono divertiti a prendersi gioco di tutti i ...

Fernando Alonso alla Dakar 2020? Una possibilità non troppo utopistica : Prima la Formula 1, poi le 24 ore, ora addirittura una piccola possibilità di andare a guidare i rally, nella corsa fuoristrada più famosa al mondo: la Dakar. Fernando Alonso, nonostante l’addio alle monoposto, continua a far parlar di se e punta in grande verso il futuro. Negli ultimi giorni in Spagna è trapelata un’idea, non troppo utopistica, di correre la Dakar nel 2020 per l’iberico. Queste le parole a Marca di Etienne ...

Fernando Alonso proverà ad aprile la vettura con cui correrà la 500 Miglia di Indianapolis : Si svolgerà ad aprile il primo test di Fernando Alonso sulla vettura con cui ripeterà l’esperienza della 500 Miglia di Indianapolis, già tentata nel 2017 e chiusa per rottura del motore della sua McLaren Honda del team Andretti. Parlando al sito Crash.net (ripreso da Marca), l’amministratore delegato della McLaren Zak Brown ha dichiarato: “Credo che saremo in pista per la prima volta all’inizio di aprile, e poi comincerà ...

F1 - colpo di scena in casa McLaren : Fernando Alonso potrebbe tornare presto in pista : Il CEO della McLaren ha reso noto come Fernando Alonso potrebbe entrare nuovamente nell’abitacolo della monoposto McLaren di Formula 1 colpo di scena in casa McLaren, Fernando Alonso infatti potrebbe essere il primo a guidare la MCL34 in occasione dei test di Barcellona. Dopo aver dato l’addio al circus al termine della scorsa stagione, lo spagnolo avrebbe già l’opportunità di rientrarci, dando un primo feedback sulla ...

F1 - Stefano Domenicali : “Fernando Alonso alla Ferrari? Sarebbe una bella storia” : Stanno circolando sempre più voci in merito al possibile ritorno di Fernando Alonso in Formula Uno nel 2020. Oggi Marca ha pubblicato delle indiscrezioni in merito al desiderio dell’asturiano che però rientrerebbe nel Circus solo se avesse a disposizione una macchina con cui poter lottare per il titolo iridato. Le opzioni dunque sono Mercedes e Ferrari, che al momento però sono concentrate su Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, la strada ...

F1 - Fernando Alonso pensa ad un clamoroso ritorno nel 2020. Ferrari e Mercedes alla finestra : Fernando Alonso starebbe pensando a un clamoroso ritorno in Formula Uno nel 2020. Questa è la grande rivelazione di Marca, il quotidiano spagnolo si è soffermato sul futuro dell’asturiano che ha lasciato la massima categoria automobilistica ma che potrebbe ritornare nel Circus tra un paio di stagioni. Una fonte vicina al pilota, infatti, ha dichiarato che il due volte Campione del Mondo F1 (2005 e 2006 con la Renault) starebbe meditando ...

F1 - Mondiale 2019 : Fernando Alonso sarà collaudatore e consigliere per la McLaren : Si è ritirato, ma non sembra. Fernando Alonso, infatti, non abbandona la McLaren ma, da pilota, passerà al ruolo di collaudatore e consigliere di piloti e team per la scuderia britannica in vista del Mondiale 2019. A confermarlo è proprio l’amministratore delegato di McLaren Group, Zak Brown, come ha anticipato il quotidiano online spagnolo Marca.com. “Fernando è estremamente intelligente e ha una vastissima esperienza – ...

Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis - avrà un motore Chevrolet : caccia alla Tripla Corona : Fernando Alonso correrà la 500 Miglia di Indianapolis 2019 con il team McLaren IndyCar, al volante di una monoposto Dallara motorizzata Chevrolet. La notizia è giunta direttamente dalla scuderia di Woking che punta a vincere la grande classica sul catino dell’Indiana (in programma domenica 26 maggio), sfruttando tutte le doti del due volte Campione del Mondo di Formula Uno. Lo spagnolo, che quest’anno si è imposto anche alla 24 Ore ...

Fernando Alonso : per Briatore tornerà in Formula 1 solo se lo chiameranno Ferrari o Mercedes : Secondo il manager italiano le due migliori squadre di F1 sono le uniche che potrebbero tentare Fernando Alonso facendolo tornare a uno sport che chiaramente ha stancato il 37enne spagnolo. ...

Fuorigioco - Fernando Alonso : tra trionfi - polemiche e bellezze - i segreti di 17 anni in F.1 : Forse in questo momento si trova nel caldo degli Emirati Arabi, dove spesso ha trascorso gli inverni tra mare e bicicletta. Oppure è in Giappone, a discutere con la Toyota il programma nelle gare di ...

F1 - Flavio Briatore su Fernando Alonso : “Ritornerà? Forse con un’offerta di Mercedes o Ferrari…” : Fernando Alonso ha lasciato la Formula Uno la scorsa settimana dopo aver vinto due Mondiali e aver incantato per oltre tre lustri grazie a delle prestazioni di lusso e mettendo in mostra un talento infinito. L’asturiano ha deciso di abbandonare il Circus perché negli ultimi anni non era più riuscito a essere competitivo a causa dello scarso livello della McLaren ma comunque non è da escludere un suo ritorno in futuro come ha dichiarato ...

F1 - Fernando Alonso : “Mi godrò il Circus in modo differente. Alcune cose mi mancheranno - altre no…” : Le chiacchiere sul futuro di Fernando Alonso nel 2020 sono molte. Lo spagnolo ha ufficialmente lasciato il Mondiale di F1 e nel 2019 lo vedremo alla guida della McLaren nella 500 Miglia di Indianapolis e poi nella 24 Ore di Le Mans, verosimilmente con la Toyota. Questi i principali obiettivi dell’iberico che ha in mente, ora, un solo obiettivo: conquistare la “Tripla Corona“, il riconoscimento per il pilota capace di vincere il ...