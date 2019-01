F1 – Bagni con gli amici e romanticismo | il Capodanno di Kimi Raikkonen VIDEO

sportfair

: Perché @matteosalvinimi è il totus politicus. Piaccia o meno, è il camaleonte che sente la piazza, con essa ha un r… - AnnalisaChirico : Perché @matteosalvinimi è il totus politicus. Piaccia o meno, è il camaleonte che sente la piazza, con essa ha un r… - enricomontibell : CON LA REALIZZAZIONE DELLE TERME DI TELESE NASCE IL 'TRENO DEI BAGNATI': IL NAPOLI-TELESE- CERRETO BAGNI… - DavideOberta : SAUZE D'OULX - CENTRALE VENDESI PRESTIGIOSO APPARTAMENTO / ATTICO PANORAMICO E SOLEGGIATO, COMPLETAMENTE RISTR… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Festeggiamenti, divertimento e: ilin casaCenone elegante con i piccoli Robin e Rianna e tanto divertimento pernella notte di San Silvestro: il pilota di F1 ha festeggiato nella sua dimora, in Finlandia, l’arrivo del 2019, che si prospetta per lui impegnativo vista la sua nuova avventura in Alfa-Sauber.La bella moglie del pilota finlandese ha aggiornato tutti i fan sui social con Storie Instagram nelle quali ha mostrato i festeggiamenti in casa: dai fuochi d’artificio, al cenone, fino al bagno in una vasca idromassaggio all’aperto.>>> PER IL>>> F1 – Cenone in famiglia, fuochi d’artificio econ gli: ildi<<