Euro | venti anni di moneta unica Opportunità o iattura? Sondaggio

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Ginnastica - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Che abbuffata con Europei - Mondiali e Giochi Europei : Il 2019 sarà un anno davvero molto intenso per la Ginnastica artistica, ci aspettano dodici mesi ricchissimi con una sfilza di eventi che non ci daranno un momento di respiro. I Mondiali rappresentano l’appuntamento clou: a Stoccarda (Germania), dal 4 al 13 ottobre, non si assegneranno soltanto i titoli iridati ma verranno messi in palio anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con l’Italia che cercherà di essere grande ...

Volley femminile - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo femminile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. Le giocatrici saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della ...

Volley - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo maschile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. I giocatori saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della Final ...

Tiro a volo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Mondiali ed Europei a Lonato! : Il 2019 del Tiro a volo vedrà protagonista l’Italia, almeno a livello organizzativo: a Lonato infatti saranno assegnati i titoli Europei e Mondiali. Le quattro tappe di Coppa del Mondo (le Finali sono escluse) assegneranno pass olimpici, come anche gli Europei e gli European Games, ma non i Mondiali. In contemporanea con la rassegna iridata, si terranno anche le Universiadi. calendario Tiro a volo 2019 15.03 – 26.03 Coppa del Mondo ...

Lotta - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Il 2018 sta ormai per andare in archivio ed il circuito maggiore della Lotta è andato in letargo già da diverse settimane, perciò andiamo ad elencare i principali eventi internazionali che ci aspettano nel 2019. Dopo i primi mesi in cui andranno in scena diverse kermesse in giro per l’Europa, ad aprile si comincerà a fare maledettamente sul serio con gli Europei Assoluti di Bucarest, in Romania, in cui l’Italia punterà sicuramente ad ...

Judo - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Sono passate due settimane dalla chiusura ufficiale della stagione 2018 del circuito maggiore di Judo, ma è già il momento di proiettarci verso il 2019 andando a ricapitolare il folto programma di eventi che ci aspetta. La prossima stagione sarà fondamentale per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, infatti il ranking olimpico che assegnerà i pass nelle varie categorie di peso darà più valore ai risultati conseguiti negli ultimi 12 mesi del ...

Basket - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Eurolega e Mondiali i piatti forti : Si avvicina una stagione cestistica 2019 ricchissima di eventi, sia per quanto riguarda il Basket di club che per il comparto relativo alle Nazionali. Il concetto vale per entrambi i sessi, dal momento che tra gli uomini, NBA a parte, ci sono le quattro coppe europee (le due ULEB e le due FIBA) più i Mondiali di settembre in Cina, mentre tra le donne il vertice dell’attività è costituito dagli Europei di fine giugno-inizio ...

Ciclismo su pista - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali il clou della stagione : Il 2019 sarà ricco di appuntamenti importanti per il Ciclismo su pista. La stagione ripartirà a gennaio con le ultime due tappe della Coppa del Mondo: dal 18 al 20 a Cambridge (Nuova Zelanda) e dal 25 al 27 a Hong Kong. Dal 27 febbraio al 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali, che saranno anche l’ultimo grande appuntamento della stagione agonistica. Si tornerà poi in pista nel mese di luglio, in cui dal 9 al 14 Gand (Belgio) ...

Canoa slalom - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei - Mondiali… : La stagione 2019 della Canoa slalom inizierà il 30 maggio con gli Europei, che andranno in scena a Pau (Francia) fino al 2 giugno. Il mese di giugno offrirà poi anche le prime tre tappe della Coppa del Mondo: dal 14 al 16 a Lee Valley (Gran Bretagna), dal 21 al 23 a Bratislava (Slovacchia) e dal 28 al 30 a Tacen (Slovenia). Luglio dedicato invece alle competizioni giovanili visto che dal 4 al 7 si volgeranno a Liptovsky Mikulas (Slovacchia) gli ...

Canoa velocità - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Mondiali - Giochi Europei… : La stagione 2019 della Canoa velocità inizierà il 24 maggio con la prima tappa della Coppa del Mondo, che si svolgerà a Poznan (Polonia). Nel fine settimana successivo ci sarà poi subito la seconda ed ultima tappa a Duisburg (Germania). Dal 21 al 30 giugno riflettori puntati su Minsk (Bielorussia) per i Giochi Europei, dove anche la Canoa velocità sarà protagonista. Altra gara continentale dall’11 al 14 luglio con gli Europei Junior e Under23 a ...

Tuffi - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Coppa Tokyo 2020 - World Series - Mondiali ed Europei : Una stagione molto intensa ci aspetta nel mondo dei Tuffi nel 2019. Dal trampolino e dalla piattaforma vedremo tante gare di valore a cominciare dal mese di febbraio con il FINA Grand Prix e la Coppa Tokyo 2020, passando per il circuito delle World Series e arrivando ai Mondiali a Gwangju (Corea del Sud) e agli Europei a Kiev (Ucraina). Un menù ricchissimo in cui la nostra Nazionale vorrà ben rappresentare il Bel Paese andando a caccia di ...

Baseball - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Anno fondamentale con Europei e qualificazioni olimpiche : Per il Baseball italiano, il 2019 che si sta per aprire riveste un’importanza non secondaria: è l’Anno sia degli Europei che del torneo di qualificazione olimpica (che sembra sempre più vicino a esser ospitato dall’Italia, anche se manca l’ufficialità). Da una parte, l’attività della Nazionale può riservare parecchie soddisfazioni nell’eterna e incessante sfida contro l’Olanda. Dall’altra c’è ...