Eruzione Etna | quasi 5mila i sopralluoghi in corso dopo il terremoto | migliaia gli

Etna in Eruzione - nuova scossa di terremoto fa tremare il vulcano : paura a Catania e dintorni nell’ultima notte dell’anno : Sarà un’ultima notte dell’anno 2018 di paura a Catania e in tutta l’area etnea: l’ eruzione del vulcano continua e alle 19:30 s’è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 1.9km di profondità. La scossa s’è verificata a monte di Ragalna, Biancavilla, Adrano e Bronte, distintamente avvertita anche a Belpasso, Pedara, Acireale, Giarre, Maletto e, seppur in modo più lieve, lungo la costa ...

Etna in Eruzione : prosegue il parossismo - alte colonne di fumo e cenere in atmosfera : Iniziata ormai da 3 giorni, l' eruzione dell' Etna prosegue senza sosta. Si tratta del più intenso parossismo del 2018 e probabilmente degli ultimi anni soprattutto se consideriamo l'attività sismica...

Etna in Eruzione - il video del fumo dal vulcano : Arrivano in redazione, qui a Tp24.it, altre belle immagini che riprendono il fumo dal cratere dell'Etna, riprese dai paesi della provincia di Catania. 'È ancora presto per dire che il fenomeno sta per ...