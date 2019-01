Elena Fattori M5S anche lei a rischio espulsione | minaccia il Movimento… “Non mi

blogitalia.news

(Di martedì 1 gennaio 2019)rischialei l’dal Movimento, come avvenuto per capodanno ad alcuni senatori 5 stelle. Ma lei è avverte di essere pronta a difendersi Non è stata ancora espulsa,, ma sulla sua testa pende ancora la spada di Damocle dei probiviri del M5s che il 31 dicembre hanno espulso Gregorio De Falco e altri tre “dissidenti” grillini. “Il Movimento 5 stelle sta andando verso destra. E Luigi Di Maio dice che nessuno è indispensabile perché ci sono parlamentari di destra pronti a entrare in questa maggioranza”.LEGGI: De Falco espulso dal M5S dichiara: “Noi senatori non conoscevamo nela manovra, ringrazio chi mi sta vicino” Intervistata dall’Huffington Post, la pasionaria che con Paola Nugnesrappresenta la spina nel franco del capo grillino va giù pesante: “Non mi aspettavo le espulsioni a ...